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Dünya Şeker hastası genç adam, evinde ölü bulundu
Dünya

Şeker hastası genç adam, evinde ölü bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 33 yaşındaki şeker hastası şahıs evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 23:55:00 -
Şeker hastası genç adam, evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şair Eşref Mahallesi'nde oturan Mahmut Yoncu’dan (33) haber alamayan ailesi ve komşuları, akşam saatlerinde geldikleri evde Yoncu'yu hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yoncu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Mahmut Yoncu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

İşsiz ve bekar olan Mahmut Yoncu’nun daha önce şeker hastalığı sebebiyle ayağının kesildiği öğrenildi.

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