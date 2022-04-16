Şeker hastalığına iyi gelen bitkiler hangileridir? Şeker hastalığı belirtileri

Şeker hastalığı, ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeri nedeniyle gelişen hastalık tür ve gruplarına genel olarak verilen isimdir.

Diyabet (Şeker Hastalığı) belirtileri nelerdir?

Halsizlik ve yorgunluk hissi.

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

Bulanık görme.

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi.

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi.

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

Son yıllarda, bitkisel tedaviler ve gelişmiş kan şekeri kontrolü arasındaki potansiyel bağlantıları gösteren bir dizi klinik çalışma gerçekleştirildi ve bu durum, şeker hastalığını yönetmeye yardımcı olmak için bu daha “doğal” bileşenleri kullanan şeker hastalığı olan kişilerde bir artışa yol açtı.

Şeker Hastalığına İyi Gelen Bitkiler

Bazı çalışmalarda anti-diyabetik özelliklere sahip olduğu gösterilen bitki bazlı tedaviler şunları içerir:

Aloe Vera

Yabanmersini özü

Kudret narı

Tarçın

Çemen otu

Zencefil

Bamya

Bu tür tedaviler, geleneksel Hint tıbbı (ayurveda) ve doğu tıbbında diyabet gibi ciddi rahatsızlıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılırken, batıdaki birçok sağlık uzmanı, bildirilen tıbbi faydaları konusunda şüpheci olmaya devam ediyor.

Aslında, bazı şifalı bitkiler, vitaminler ve takviyeler şeker hastalığı ilaçları (insülin dahil) ile etkileşime girip hipoglisemik etkilerini artırabileceğinden, doğal tedavilerin kullanımının kan şekerini tehlikeli derecede düşük seviyelere düşürebileceği ve diğer şeker hastalığı komplikasyonları riskini artırabileceği sıklıkla tartışılmaktadır.

Bu özel bitkileri kullanmak için amaçladığınız nedenler ne olursa olsun, durumunuz için güvenli olduklarından emin olmak ve uygun bir doz belirlemek için planlarınızı her zaman önce doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Şeker hastalığına iyi gelen diğer bitkiler

Aşağıda listelenen şifalı bitkiler ve bitki türevleri, yetiştikleri bölgelerde, şeker hastalığı tedavisinde geleneksel olarak yerli insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Sarımsak

Sarımsağın antioksidan özellikler ve mikro-dolaşım etkileri sağladığı düşünülmektedir. Çok az çalışma, sarımsağı doğrudan insülin ve kan şekeri seviyeleri ile ilişkilendirmiş olsa da, sonuçlar olumlu olmuştur.

Sarımsak, kan şekerinde bir azalmaya neden olabilir, sekresyonu artırabilir ve insülin bozulmasını yavaşlatabilir.

İncir Yaprağı

İncir yaprağı, İspanya ve Güneybatı Avrupa’da diyabetik bir ilaç olarak bilinir, ancak aktif bileşeni bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar incir yaprağının glikoz alımını kolaylaştırdığını göstermektedir.

Bununla birlikte, bitkinin etkinliği şeker hastalığı tedavisinde henüz doğrulanmamıştır.

Kudret Narı

Kudret narı çeşitli isimlerle anılır ve Asya, Hindistan, Afrika ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerine özgüdür. Bitki, çeşitli farklı şekillerde kullanılabilir ve şeker hastalarına insülin salgılama, glikoz oksidasyonu ve diğer işlemlerle yardımcı olabilir.

Fesleğen

Kutsal fesleğen, geleneksel Hint tıbbı uygulamalarında kullanılan bir bitkidir. Kontrollü bir klinik araştırma, yemek sonrası ve açlık glikozu üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Uzmanlar, bitkinin beta hücrelerinin işleyişini artırabileceğini ve insülin salgılama sürecini kolaylaştırabileceğini tahmin ediyor.

Dikenli İncir

Dikenli incir, yetiştiği kurak bölgelerde genellikle dikenli armut kaktüsü olarak da bilinir. Meksika’nın çöl bölgesinde yaşayanlar, bitkiyi geleneksel olarak glikoz kontrolünde kullandılar.

Dikenli incirin şeker hastalığına iyi gelen bitkiler arasında olduğunu söyleyebilmek için uzun vadeli klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

Deve Dikeni

Deve dikeni aster ailesinin bir üyesidir. Deve dikeni, bazıları insülin direnci üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabilen yüksek konsantrasyonlarda flavinoid ve antioksidan içerir.

Çemen Otu

Çemen otu Hindistan, Kuzey Afrika ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilir.

Geleneksel Hint tıbbının bir parçasıdır ve aynı zamanda yemeklere katılan bir bitkidir.

Tip 2 diyabet hastaları üzerinde yürütülen birkaç kontrollü olmayan araştırmada, glisemik kontrolü iyileştirdiği bildirilmiştir.

Üzerinde çalışılan ve şeker hastalığı için olumlu etkileri olabilecek diğer şifalı bitkiler şunlardır: