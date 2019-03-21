Şeker hastalığı hiçbir belirti vermeden böbrek yetmezliğine yol açabilir

Şeker hastalığının hiçbir belirti vermeden böbrek yetmezliğine sebep olduğu bildirildi.

Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver konu hakkında bilgi vererek, “Böbreklerimizde gözle görülemeyecek derecede küçük nefron adını verdiğimiz süzgeçler vardır. Bu süzgeçler kandaki zehirli maddelerin temizlenmesini ve fazla sıvının vücuttan atılmasını sağlarlar. Kan dolaşımının bozulması ve kandaki yüksek şekerin sürekli olarak bu süzgeçleri çalışmaya zorlayarak yorması nedeniyle zaman içerisinde bu süzgeçlerin her iki böbrekte de sayılarının azalmasına sebebiyet verir. Böbrek cefakâr bir organdır, nefron dediğimiz süzgeçlerin yüzde 90 ı iş göremez hale gelene kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Belirtiler ortaya çıkmaya başladığında böbrek geri dönülemez şekilde hasar görmüş olabilir. Kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kansızlık,

kemik erimesi, bacaklarda sebebi açıklanamayan şişlikler, nefes darlığı, bulantı ve kusma gibi belirtiler başladığında böbrekleriniz ileri derecede hasar görmüş olabilir. Böbrek yetmezliği 5 derecedir. Beşinci derece artık hastanın diyaliz tedavisine başlanması veya böbrek nakli olması gerekiyor demektir. İşte bu belirtiler ortaya çıktığında böbrek yetmezliği 3. veya 4. dereceye hatta nâdiren diyaliz aşamasına kadar ilerlemiş olabilir. Şeker hastalığında böbrek hasarının ilk belirtisi genellikle idrarda protein kaçağının başlamasıdır. Rutin kontrolller sırasında kanda bakılan albümin seviyesi ve basit idrar tahlillerinde protein testinin pozitif gelmesi bunun ip ucu olabilir. Böylece özellikle şeker hastalarında herhangi bir merkezde yapılabilen bu tahlillerle böbrek yetmezliği erken safhada teşhis edilebilir. Bu basit idrar testinin her kontrolde yapılması gerekir” dedi.

Canver, “Bu testlerde böbrek hasarına dair ip uçları varsa (idrarda protein görülmesi veya kandaki albümin seviyesinin düşük olması) hastanın bir nefroloji uzmanına görünmesi tavsiye ediliyor. Böbrek yetmezliği ne kadar erken tanınırsa uygun diyet tedbirleri ve bazen ilaç tedavileriyle diyalize gidiş süreci engellenebilir ya da geciktirilebilir. Böbrek yetmezliği teşhisi konmuş hastaların belli periyotlarla mutlaka bir nefroloji uzmanı tarafından takip edilmesi gerekir. Böbrek yetmezliğinin ve şeker hastalığının olması böbreklerinizi tamamen kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Kronik böbrek hastalığı olup olmadığını bilmek ileriye yönelik erken tedbir alınmasını sağlar” diye konuştu.