Şeker hastalarının kahvaltı sofrasında asla olmaması gereken besinler

Kahvaltı tüm öğünler arasında en önemli. Diyabet hastaları kişiler ise kahvaltıda meyve suyu ve şekerli içeceklerden uzak durmalı. İşte detaylar...

Şeker hastaları uzak durmalı

Bu nedenle kahvaltıda yiyeceğiniz besinler son derece önemli. Şekerli tahıllar, krem peynirler, simitler ve şarküteri ürünleri kulağa hoş gelse de şeker hastaları kahvaltılarından bu ürünleri olabildiğince uzak tutmalı.

Şeker hastaları ne tüketmeli?

Şeker hastaları için en iyi kahvaltı lif bakımından zengin besinlerden oluşan kahvaltılar olacaktır. Liften zengin ürünlerde şeker, karbonhidrat ve tuz bakımından kısıtlanmış olması şart. Ayrıca meyve sularını da beslenme programınızdan çıkarmanız gerekir. Zira meyve suları kan şekerini hızla yükselten besinlerdendir.