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Sağlık Şeker hastalarının kahvaltı sofrasında asla olmaması gereken besinler
Sağlık

Şeker hastalarının kahvaltı sofrasında asla olmaması gereken besinler

Şeker hastaları kahvaltı öğününde lif ağırlıklı beslenmeli. Mümkün oldukça şeker ve karbonhidrat tüketmemeli. Peki şeker hastaları kahvaltı sofrasında ne bulundurmamalı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2022-04-23 10:52:00 -
Şeker hastalarının kahvaltı sofrasında asla olmaması gereken besinler

Kahvaltı tüm öğünler arasında en önemli. Diyabet hastaları kişiler ise kahvaltıda meyve suyu ve şekerli içeceklerden uzak durmalı. İşte detaylar...

Şeker hastaları uzak durmalı

Bu nedenle kahvaltıda yiyeceğiniz besinler son derece önemli. Şekerli tahıllar, krem peynirler, simitler ve şarküteri ürünleri kulağa hoş gelse de şeker hastaları kahvaltılarından bu ürünleri olabildiğince uzak tutmalı.

Şeker hastaları ne tüketmeli?

Şeker hastaları için en iyi kahvaltı lif bakımından zengin besinlerden oluşan kahvaltılar olacaktır. Liften zengin ürünlerde şeker, karbonhidrat ve tuz bakımından kısıtlanmış olması şart. Ayrıca meyve sularını da beslenme programınızdan çıkarmanız gerekir. Zira meyve suları kan şekerini hızla yükselten besinlerdendir.

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