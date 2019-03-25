0553 313 94 23

Şeker hastalarında dişlere dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, şeker hastalığında diş sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:07
Şeker hastalarında dişlere dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, şeker hastalığında diş sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Var olan bir diş eti enfeksiyonunun da şeker hastalığının kontrolünü güçleştireceği akıldan çıkarılmamalıdır. Kontrol altında olsun olmasın tüm diyabet hastaları, diş hekimi veya periodontist kontrolünden geçmeli ve takip edilmelidir" dedi.


Tüm bireylerin, sabah ve akşam olmak üzere günde en az 2 kez yumuşak bir diş fırçasıyla dişlerini 3’er dakika fırçalamalarının gerektiğini ifade eden Kazak, "Ayrıca dişler fırçalandıktan sonra diş ipi ile dişlerin araları temizlenmeli ve işlem sonrası ağız su ile çalkalanmalı. Diş ipi, dişler arasına yerleştirilirken diş etine fazla bastırılmamalı. Eğer daha önce hiç diş ipi kullanılmadıysa, kullanımdan sonraki ilk günlerde diş etlerinde ağrı hissedilebilir. Diyabetli hastalar, tükürüklerindeki şeker nedeniyle ağızda mantar enfeksiyonlarına açıktır. Bu sorunun en basit şekli, dudakların birleşim yerinde çatlak ve kızarıklar halinde kendisini belli etmektedir. Sigara kullanımı ve takılıp çıkartılabilen protezlerin bütün gün ağızda taşınması, mantar gelişimini daha da hızlandırmaktadır. Diyabetli hastalar diş hekimine gitmeden bir gün önce mutlaka açlık kan şekeri seviyelerini ölçtürmeli ve bu bilgiyi diş hekimine bildirmelidir. Kontrolsüz diyabette ve yüksek kan şekeri seviyesinde yara iyileşmesi geciktiğinden, iltihaplanmalar şiddetlenerek ağrıya sebep olabilir. Herhangi bir cerrahi müdahaleden önce hastanın kan şekeri seviyesinin 180 mg/dl’nin altında olması gerekir. Bu seviyenin üzerinde olan hastalarda ancak acil enfeksiyon müdahalesi yapılması gereklidir. Bunun dışındaki diğer tüm tedavilerin kan şekeri seviyesi düşürülene kadar ertelenmesi lazım" diye konuştu.


Ayrıca diyabetli hastalara diş müdahalesi için en uygun zamanın kahvaltıdan sonraki sabah saatleri olduğunu kaydeden Kazak, yapılan tedavinin, hastanın beslenme düzenini ve ilaç kullanım saatlerini aksatmaması gerektiğini vurguladı ve bazı geniş cerrahi müdahalelerde, hastanın hekimi ile görüşülerek hem beslenmede hem de ilaçların dozunda değişiklik yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Karlov suikastı davası
    1. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    2. Bu kez kadınlar Bilecik için konuştu
    3. "Eğitimimiz orta ise ekonomimiz orta..
    4. Uluslararası öğrencilerden çevreye..
    5. Van’da sigara kaçakçılığı
    6. AK Parti'den flaş 'Golan Tepesi'..
    7. Bakan Mustafa Varank'tan önemli..
    8. İngiltere Başbakanı May'den istifa..
    9. Multinet Up'la bireysel emeklilik..
    10. Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
    11. Kurtuluşun topraklarında iki ilçe..
    12. HDP’liler adliyede
    13. Erdoğan açıkladı, fiyatlar tavan..
    14. Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
    15. Alanya’da cinsel ilişkide kadını..
    16. Kastamonu’da iki katlı ahşap ev,..
    17. Okçuluk kursu öğrencilerinden şehitlik..
    18. MHP İzmir İl Başkanı iddialı konuştu:..
    19. Operasyon sırasında pencereden..
    20. (Özel) Üniversite öğrencileri Doğu’da..
    21. Ağaç ve orman ürünleri sektör..
    22. Üreticiye ücretsiz silajlık mısır..
    23. Elektrik dükkanını soyan hırsız..
    24. Hisarcık’ta binalarda ısı yalıtımı..
    25. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    26. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    27. Batı Afrika’da siyasi istikrarın..
    28. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    29. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    30. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı