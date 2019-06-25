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Şeker hamuru zararlı mıdır? İşte, mutfağımızdaki o tehlike

Pasta ve kurabiyelerde kullanılan şeker hamurları sağlığa zarar veriyor mu? Bolca şeker ve çiğ hamur içeren bu ürünler vücudunu nasıl etkiliyor?

25 Haziran 2019 Salı 15:00
Şeker hamuru zararlı mıdır? İşte, mutfağımızdaki o tehlike

Şirin görünüşleri nedeniyle son yıllarda şeker hamurlu pastalar ve kurabiyeler yoğun şekilde talep görmeye başladı. Pasta ustalarının hayal güçlerini ortaya çıkaran bu ürünler özellikle konsept doğum günlerinde sıkça tercih ediliyor. Şeker hamuruyla yapılan bu ürünlerin aslında sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ettiğini biliyor muydunuz?

Şeker hamuru nedir?

Adı üzerinde şeker hamurunun içerisinde bolca şeker bulunuyor. Hatta şeker hamurlarının birçoğunda şekerden daha tatlı olan glikoz şurubu bulunuyor. Un, nişasta, yumurta ve gıda boyası karışımıyla hazırlanan hamur hiçbir şekilde pişmiyor. Çiğ un ve yumurta ise yanlış tercih edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Şeker hamurunu hazır olarak satın alabileceğiniz gibi evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Şeker hamuru neden zararlı?

Öncelikle söz konusu bu hamur kesinlikle pişmiyor. Çiğ hamur sindirim sistemine ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle çiğ hamur şiddetli mide ağrılarına sebep oluyor. Satın aldığınız ürünlerdeki şeker hamurları glikoz şurubu içeriyorsa bu durum da sağlığınızı ciddi şekilde olumsuz etkiler. Çünkü glikozun elde edildiği mısırların birçoğu GDO’lu.

Gıda boyası zararlı mı?

Şayet şeker hamurunu evinizde hazırlayacaksanız gıda boyasının ölçüsüne dikkat etmeniz çok önemli. Gıda boyaları fazla kullanıldığında zehirlenmelere yol açar. Ayrıca uzmanlar ölçülü kullanılmış olsa da gıda boyaların kanser gibi tehlikeli hastalıklara yol açtığını belirtiyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Hem kendi hem de evlatlarınızın sağlığı için mümkün olduğunca şeker hamurundan uzak durmanız önemli. Şayet ikram edilen ürünler şeker hamuruyla çevriliyse, hamuru sıyırıp içindeki yiyebilirsiniz. Böylelikle bu zararlı ürünün yan etkilerinden uzak kalmış olursunuz.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:00
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