Şeker fiyatları ne kadar? Şekere zam mı geldi, şeker ne kadar?

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde şeker fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Kooperatif marketlerde şekere ne kadar zam geldi? Şeker fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem Tarım Kredi Kooperatif marketlerde hem de zincir marketlerde şekerin fiyatı merak ediliyor. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldı.