Şeker fabrikaları şeker gibi gidiyor! Hangisini kim aldı?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Erzurum Şeker Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikası ve Ilgın Şeker Fabrikası özelleştirilme ihalesi, Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), gerçekleştirildi.

Erzurum Şeker Fabrikası için 211 milyon lirayla başlayan ihaleye teklif gelmedi. Daha sonra Turhal Şeker Fabrikası için nihai pazarlık sürecine geçildi. Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve Mutlucan Tuz, Turhal için teklif verdi. Kayseri Şeker 569 milyon lirayla en yüksek telifi vererek ihaleyi kazandı.

HANGİSİNİ KİM ALDI

Günün son ihalesi ise Ilgın Şeker Fabrikası için yapıldı. Şeker fabrikası ihalelerinde bu zamana kadar yapılan en yüksek teklif olan 637 milyon lira ile Alteks, Ilgın’daki fabrikanın yeni sahibi oldu.

Şu ana kadar ihale edilen fabrika, değerleri ve kazananlar şu şekilde:

Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon lira - Alteks

4 Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon lira - Kayseri Şeker

4 Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira - Safi Katı Yakıt

4 Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira - Doğuş Çay

4 Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira - Tutgu Gıda

4 Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira - Doğuş Çay

İhale sürecine 18 Nisan’da Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikaları ile devam edilecek. Bu iki fabrika için daha önce ihale tarihi 11 Nisan olarak duyurulmuş ancak daha sonra 7 gün ertelenmişti.