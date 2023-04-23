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Yaşam Şeker dağıtan polisler kurşunlandı
Yaşam

Şeker dağıtan polisler kurşunlandı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 17:46:00 -
Şeker dağıtan polisler kurşunlandı

Tekirdağ’da bayram sebebiyle çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramının son gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle çocuklara şeker dağıtan polislere, ateş açıldı. Yaşları 15 olan 2 çocuğun polislere ateş açması sonucu bir anda panik havası yaşandı.

Olay saat 13.50 sularında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde gerçekleşti. Çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerini karşılarında gören B.D, yanında bulunan silahını ateşledi. Silahı ateşleyen B.D ve yanında bulunan T.D olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın anons edilmesiyle bölgeye 50’ye yakın polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede her yeri didik didik arayarak silahı ateşlediği iddia edilen B.D’yi kısa süre içinde çatı arasında saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. B.D’nin polis aracına bindirildiği esnada yakınları ise polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına alırken, B.D’nin yanında bulunan T.D ise olaydan bir saat sonra polis ekipleri tarafından saklandığı yerde gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan silahın bulunması ve olayla ilgili başka kişi ya da kişilerin bir bağlantısının olmadığını araştırmak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaşanan olayda kimsenin yaralanmaması ise tek teselli oldu.

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