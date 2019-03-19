Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine kullanılıyor

Glikoz ve früktoz yerine kullanılabilecek en uygun tatlandırıcılar şeker alkolleridir. Laktilol, süt şekeri olan laktozun hidrojen gazına maruz bırakılmasıyla ortaya çıkan bir şeker alkolüdür. Şeker alkolleri, şeker gibi hacim ve doku sağladıkları için başta çikolatalar olmak üzere birçok hazır yiyecekte katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Laktilolün probiyotik özelliğe sahip olduğu, kalın bağırsaklarda dost bakterilerin gelişimine sebep olduğu bilinmektedir

Bütün dünyada bilimsel çalışmalarla en kapsamlı şekilde incelenmiş gıda bileşenleri arasında yer alan gıda tatlandırıcılar neredeyse her tatlı kullanımı gerektiren üründe kullanılır hale gelmiş durumda.

Bu açıdan doğal tatlandırıcıların dahi insan sağlığına zararları birçok açıdan uzmanlar tarafından kabul görmüş iken kimyasal ve deneyler sonucu elde edilmiş tatlandırıcıların sağlık açısından daha büyük tahribatlara yol açıyor olması kaçınılmaz..

Tatlandırıcılardan Aspartam, sakarin ve asesülfam dünyada en kötü on katkı maddesi içinde yer almaktadır.

Türkiye’deki marketlerde bol miktarda yer alan stevya, Güney Amerika’da yetişen bir bitkiden elde edilen çok tatlı doğal bir tatlandırıcıdır. Stevya doğal bir bileşik olmasına rağmen vücut sağlığı bakımından zararlıdır.

Gıdalarda ve içeceklerde kullanılan düşük kalorili ve kalorisiz tatlandırıcılar bir yandan tat ve genel beslenme kalitesini korumaktadır. Diğer yandan da birçok gıda ve içeceğin içerdiği kalori miktarını azaltmaktadır

Sakarin, tatlandırıcı ve gıda katkı maddesi olarak piyasaya verilen ilk yapay tatlandırıcıdır. Sakarin şekerden yüz kat daha tatlı bir bileşiktir. Sakarin ve sukraloz içinde zaman zaman kanserojen olmakla suçlanan klor bulunmaktadır. Sakarinden sonra keşfedilen sodyum siklamatın yine aynı şekilde kanserojen olabileceği düşüncesiyle kullanımı oldukça sınırlandırılmıştır.

Aspartam en fazla kullanılan yapay tatlandırıcıdır. Aspartam içinde bulunan aspartik asit ve fenilalanin aminoasitleri insülin salgılanmasını artırır. Fenilalanin, büyüme ve gelişme için gerekli bir aminoasit olmasına rağmen yüksek dozlarda beyne ve sinirlere toksik etki yapar ve bir eksitotoksin olarak değerlendirilir.

Asesülfam potasyum, şekerden yüzlerce kat daha tatlı, ısıtıldığında tat verici özelliğini kaybetmeyen yapay bir tatlandırıcıdır. Yaygın olarak kullanılan asesülfam güvenli olmadığı ve kanserojen olabileceği iddialarına maruz kalmaktadır.

Sukraloz (splenda) suda yüksek oranda çözünen, şekerden yaklaşık bin kat daha tatlı, ısıya ve aside daha dayanıklı yapay bir tatlandırıcıdır.