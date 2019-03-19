0553 313 94 23

Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine kullanılıyor

Şeker alkolleri, şeker gibi hacim ve doku sağladıkları için başta çikolatalar olmak üzere birçok hazır yiyecekte katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

19 Mart 2019 Salı 13:03
Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine kullanılıyor

Glikoz ve früktoz yerine kullanılabilecek en uygun tatlandırıcılar şeker alkolleridir. Laktilol, süt şekeri olan laktozun hidrojen gazına maruz bırakılmasıyla ortaya çıkan bir şeker alkolüdür. Şeker alkolleri, şeker gibi hacim ve doku sağladıkları için başta çikolatalar olmak üzere birçok hazır yiyecekte katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Laktilolün probiyotik özelliğe sahip olduğu, kalın bağırsaklarda dost bakterilerin gelişimine sebep olduğu bilinmektedir

Bütün dünyada bilimsel çalışmalarla en kapsamlı şekilde incelenmiş gıda bileşenleri arasında yer alan gıda tatlandırıcılar neredeyse her tatlı kullanımı gerektiren üründe kullanılır hale gelmiş durumda.

Bu açıdan doğal tatlandırıcıların dahi insan sağlığına zararları birçok açıdan uzmanlar tarafından kabul görmüş iken kimyasal ve deneyler sonucu elde edilmiş tatlandırıcıların sağlık açısından daha büyük tahribatlara yol açıyor olması kaçınılmaz..

Tatlandırıcılardan Aspartam, sakarin ve asesülfam dünyada en kötü on katkı maddesi içinde yer almaktadır.

Türkiye’deki marketlerde bol miktarda yer alan stevya, Güney Amerika’da yetişen bir bitkiden elde edilen çok tatlı doğal bir tatlandırıcıdır. Stevya doğal bir bileşik olmasına rağmen vücut sağlığı bakımından zararlıdır.

Gıdalarda ve içeceklerde kullanılan düşük kalorili ve kalorisiz tatlandırıcılar bir yandan tat ve genel beslenme kalitesini korumaktadır. Diğer yandan da birçok gıda ve içeceğin içerdiği kalori miktarını azaltmaktadır

Sakarin, tatlandırıcı ve gıda katkı maddesi olarak piyasaya verilen ilk yapay tatlandırıcıdır. Sakarin şekerden yüz kat daha tatlı bir bileşiktir. Sakarin ve sukraloz içinde zaman zaman kanserojen olmakla suçlanan klor bulunmaktadır. Sakarinden sonra keşfedilen sodyum siklamatın yine aynı şekilde kanserojen olabileceği düşüncesiyle kullanımı oldukça sınırlandırılmıştır.

Aspartam en fazla kullanılan yapay tatlandırıcıdır. Aspartam içinde bulunan aspartik asit ve fenilalanin aminoasitleri insülin salgılanmasını artırır. Fenilalanin, büyüme ve gelişme için gerekli bir aminoasit olmasına rağmen yüksek dozlarda beyne ve sinirlere toksik etki yapar ve bir eksitotoksin olarak değerlendirilir.

Asesülfam potasyum, şekerden yüzlerce kat daha tatlı, ısıtıldığında tat verici özelliğini kaybetmeyen yapay bir tatlandırıcıdır. Yaygın olarak kullanılan asesülfam güvenli olmadığı ve kanserojen olabileceği iddialarına maruz kalmaktadır.

Sukraloz (splenda) suda yüksek oranda çözünen, şekerden yaklaşık bin kat daha tatlı, ısıya ve aside daha dayanıklı yapay bir tatlandırıcıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:03
  1. Glikoz
  2. früktoz
  3. şeker alkolleri
  4. Laktilol
  5. doğal tatlandırıcılar
  6. Aspartam
  7. sakarin
  8. asesülfam
  9. Güney Amerika
  10. stevya
  11. vücut sağlığı
  12. yapay tatlandırıcı
  13. sukraloz
  14. aminoasitler
  15. insülin
  16. Fenilalanin
  17. Asesülfam potasyum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası
    1. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış..
    2. Fenerbahçe'de Frey ameliyat edildi
    3. Tunceli’de 8 yeni ambulans hizmete..
    4. ‘B4’ ve ‘SCC’ ile kodlanan 2 polise..
    5. Gülden Aydın kimdir? Gazeteci Gülden..
    6. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erken..
    7. Eggboy (yumurta çocuk) Will Connolly..
    8. Pakistan-İran sınırına tel örgü..
    9. İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1..
    10. Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!
    11. AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den..
    12. TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki..
    13. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    14. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    15. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    16. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    17. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    18. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    19. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    20. Dündar’dan gönül yolculuğu
    21. "Fabrikamız, 1 milyar dolarlık yeni..
    22. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    23. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    24. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    25. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    26. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    27. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    28. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    29. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    30. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı