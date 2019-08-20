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Şehzadeler’in ’Atma Paylaş’ projesi gönül köprüsü kuruyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin ilçede yaşayan vatandaşlar arasında gönül köprüleri kurulmasını amaçlayan ’Atma Paylaş Projesi’nin devam ettiğini hatırlatarak, “Projemizin hayata geçtiği 2015 yılından bugüne değin 3 bin 723 vatandaşımız projeden yararlanmak için müracaat etmiş, bin 830 vatandaşımıza 8 bin 527 parça ev eşyası, 9 bin 736 vatandaşımıza 100 bin 177 parça ikinci el kıyafet teslim edilmiştir.

20 Ağustos 2019 Salı 12:27
Şehzadeler’in ’Atma Paylaş’ projesi gönül köprüsü kuruyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin ilçede yaşayan vatandaşlar arasında gönül köprüleri kurulmasını amaçlayan ’Atma Paylaş Projesi’nin devam ettiğini hatırlatarak, “Projemizin hayata geçtiği 2015 yılından bugüne değin 3 bin 723 vatandaşımız projeden yararlanmak için müracaat etmiş, bin 830 vatandaşımıza 8 bin 527 parça ev eşyası, 9 bin 736 vatandaşımıza 100 bin 177 parça ikinci el kıyafet teslim edilmiştir. Vatandaşlarımıza projemize bugüne kadar verdikleri ve verecekleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.


Şehzadeler Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği Atma Paylaş Projesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. ’Atma Paylaş Projesi’ ile vatandaşların evlerinde kullanmadıkları fazla eşyaları evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin devam ettiğini hatırlattı.Şehzadeler Belediyesi olarak proje ile ilçedeki vatandaşlar arasında bir gönül köprüsü kurduklarını kaydeden Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Evlerindeki eşyalarını yenileyen veya evlerindeki fazla eşyalarını vermek isteyen vatandaşlarımızın bu fazla ve kullanılabilir durumda olan eşyalarını bizleri aramaları halinde gidip evlerinden alıyoruz. Bu ev eşyalarında varsa gerekli tadilatları yaparak, belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra gardırobunda fazla kıyafetleri olan vatandaşlarımızın da aramaları halinde giysilerini alıyor, sosyal yardım işleri müdürlüğümüzün depolarında muhafaza ediyoruz. Belirli zamanlarda bu kıyafetleri tasnif ederek kullanılabilecek durumda olanları adeta bir mağaza gibi olan müdürlüğümüzün bir odasında sergiliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlar buraya giderek kendisine uygun kıyafetleri alabiliyor. Bu çalışmamız ile Şehzadeler ilçemizdeki tüm vatandaşlarımız arasında bir gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizin hayata geçtiği 2015 yılından bugüne değin 3 bin 723 vatandaşımız projeden yararlanmak için müracaat etmiş, bin 830 vatandaşımıza 8 bin 527 parça ev eşyası, 9 bin 736 vatandaşımıza 100 bin 177 parça ikinci el kıyafet teslim edilmiştir. Bağışlanan bin 811 çift ayakkabı, 310 parça gelinlik ve damatlık ile bin 39 parça sıfır kıyafet ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmiştir.115 kişiye engelli aracı yedek parçası, 150 parça engelli araç ve gereci teslim edilmiştir. Ayrıca 45 yatalak hastaya hasta yatağı temin edilmiştir.‘Atma Paylaş Projemize’ destek vermek isteyen vatandaşlarımız 444 9 045 Beyaz Masa birimimiz ile 250 11 14 numaralı telefondan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü aramaları halinde, ekiplerimiz gerekli olan bilgileri alarak fazla ev eşyası ve kıyafetleri evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklardır. Vatandaşlarımıza projemize bugüne kadar verdikleri ve verecekleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:27
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