'Sehven zam'a tepki: Laubalilik olduğu kesin

yeniakit.com.tr Dün sabah saatlerinde Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığı ve tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL olduğu haberleri yapılmıştı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde artış yapılmadığı, yeni ücret tablosu siteye “sehven” yani yanlışlıkla konulduğu belirtildi.

Dün gündemi sarsan bu olay, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

“1 Nisan’ın şaka mı gerçek mi olduğunu anlayamazsınız”

Sunucu Fatin Dağıstanlı, yapılan hataya sert tepki göstererek, “Ondan sonra siz sehven diye ortaya çıkarsınız, sehvenin ne olduğunu millet anlayana kadar siz golü yer, 1 Nisan’ın şaka mı gerçek mi olduğunu anlayamazsınız.” dedi.

“Laubalilik olduğu ortada”

“Bir laubalilik olduğu ortada.” diye söze başkayan Ali İhsan Karahasanoğlu, teknolojinin getirdiği kolaylıkların yanında, böyle dışarıdan müdahalelerin de mümkün olduğunu söyledi.

“Bunun bir izahını yaptı mı yetkililer? Yapmadılar.” diyen Karahasanoğlu, “Sehven demek, hataen olmuştur demek. Hataen nedir? Hataen şu olabilir; 23,30’du, 23,20 yazarsınız, derim ki hatadır. Ama siz oturuyorsunuz, bir kurgu yapıyorsunuz, zam yaptık diyorsunuz. Bu bir hata. Devam ediyorsunuz, yeni fiyatları açıklıyorsunuz. Araçlar için şu kadar diyorsunuz, minibüsler için de bir fiyat belirliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Bu kadar ayrıntılı açıklamanın hata değil, planlı olabileceğinin altını çizen usta gazeteci, “Dolayısıyla burada bilinçli girişin olduğu, çok net ortada.” diye konuştu.

AK Parti’nin en önemli eksikliği bilgilendirme eksikliği

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ulaştırma Bakanlığı çıksın desin ki; ‘Bu kasıtlı olarak şu şahıs tarafından yapılmıştır. Bu şahsın da görevine son verdik.’ Veya farklı şekilde bir anlatımı varsa onu anlatsınlar. Sürekli söylüyoruz, AK Parti’nin en önemli eksikliği, bilgilendirmedeki eksikliğidir. Yani karşı taraf istediği gibi oynuyor, istediği gibi saldırıyor.”