Şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 çay bardağı arpa şehriye

3,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

YAPILIŞI:

Arpa şehriyeyi suyun içinde haşlayın.

Farklı bir kabın içine yumurta, yoğurt ve unu koyarak çırpın.

Yoğurtlu karışımı arpa şehriyelerin içine koyarak hızlıca karıştırın.

Son olarak bir miktar daha su ekleyin ve kaynayana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.