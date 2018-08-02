Şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
Yoğurdun besleyici özellikleri ve şehriye ile zenginleştirilmiş midenize iyi gelecek bir çorba tarifi arıyorsanız şehriyeli yoğurt çorbasını sizde evinizde deneyebilirsiniz.02 Ağustos 2018 Perşembe 17:23
MALZEMELER:
1 çay bardağı arpa şehriye
3,5 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta
ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
YAPILIŞI:
Arpa şehriyeyi suyun içinde haşlayın.
Farklı bir kabın içine yumurta, yoğurt ve unu koyarak çırpın.
Yoğurtlu karışımı arpa şehriyelerin içine koyarak hızlıca karıştırın.
Son olarak bir miktar daha su ekleyin ve kaynayana kadar pişirin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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