Şehriye çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi
Şehriye çorbası hazırlamak isteyenler hem pratik hem de denenmiş tarifleri araştırıyor. Peki, nefes şehriye çorbası nasıl yapılır?
Soğuk günlerde içinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi mi arıyorsunuz; işte, yoğurtlu şehriye çorbası tarifi:
Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- 2 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 3,5 su bardağı su
- Tuz
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz biber
Şehriye çorbası nasıl yapılır?
Şehriyeyi 3,5 su bardağı suyla tencereye alıp kaynatın.
Arpa şehriyesi kaynarken bir kasenin içerisine yoğurt, yumurta ve unu alın.
Unun topaklanmaması için karışımı güzelce çırpın.
Kaynayan sudan karışıma bir kepçe ilave edin.
Isı dengelenince yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye dökün.
Tuzu ilave edip birkaç taşım çorbayı kaynatın.
Bir tavada tereyağını eritin ve toz biberi kızdırın.
Servis aşamasında kızdırdığınız biberi çorbaya dökün.
Afiyet olsun.