  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Şehriye çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi
Gıda

Şehriye çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi

Şehriye çorbası hazırlamak isteyenler hem pratik hem de denenmiş tarifleri araştırıyor. Peki, nefes şehriye çorbası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-10-17 17:53:00 -
Şehriye çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi

Soğuk günlerde içinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi mi arıyorsunuz; işte, yoğurtlu şehriye çorbası tarifi:

Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 3,5 su bardağı su
  • Tuz

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı toz biber

Şehriye çorbası nasıl yapılır?

Şehriyeyi 3,5 su bardağı suyla tencereye alıp kaynatın.

Arpa şehriyesi kaynarken bir kasenin içerisine yoğurt, yumurta ve unu alın.

Unun topaklanmaması için karışımı güzelce çırpın.

Kaynayan sudan karışıma bir kepçe ilave edin.

Isı dengelenince yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye dökün.

Tuzu ilave edip birkaç taşım çorbayı kaynatın.

Bir tavada tereyağını eritin ve toz biberi kızdırın.

Servis aşamasında kızdırdığınız biberi çorbaya dökün.

Afiyet olsun.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23