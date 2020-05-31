  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehrin müdavimleri yine sokaklarda

Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:24:14 -
Şehrin müdavimleri yine sokaklarda

Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı çıktı.


Saat 14.00’te başlayan sokağa çıkma izni olan vatandaşlar yine park, meydan, bahçe ve gezi yollarını tercih etti. Geçen hafta yine Ünye’de Cumhuriyet Meydanı, sahil şeridi, oyun parkları ve bahçeleri tercih eden vatandaşlar yakınlarıyla sohbete ederek temiz havanın tadını çıkardı.


Eşi İhsan Saltık ile beraber sokağa çıkma sınırlandırılmasının kaldırılmasının ardından Ünye iskelesinde dinlenen Akgül Saltık,” Ben bu yapılan uygulamadan gayen memnunum. Çünkü devletimiz doğrusunu yapıyor. Eğer bu gibi önlemler alınmasaydı hastalıklar çoğalırdı. Evde zaten genellikle iş yaptığımız için canımızda sıkılmıyor” dedi.



“Dünyada Türkiye Cumhuriyeti gibi insanlarına bakan bir devlet yok”


Sokağa çıkma sınırlandırılmasının kalkmasının ardından ailesiyle beraber iskelede kendisini dinlenmeye veren 77 yaşındaki Yaşar Kurmuş,” Devletimiz bu uygulamayı çok güzel yerinde yapıyor. Yalnız bu hastalıkla dalga geçenler bu gün bu hastalığın daha çok yayılmasına sebep oluyorlar. Devletimiz bir kural ve kanun söylüyorsa bizlerinde bunlara riayet etmesi lazım. Üç tane kızım var ve evde eşimler beraber beş kişiyiz. Genel olarak evde bilgisayar ve televizyona bakarak vakit geçiririm. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye Cumhuriyeti gibi insanlara bakan bir devlet yok zaten” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı