Şehrin merkezine estetik getireceğiz

5 ana başlıkta topladığı projelerini tanıtan Çankırı, eski ve hasar görmüş yapı stokuyla, deprem riski altında olan binalarıyla, ambulansın, itfaiyenin giremediği sokaklarıyla Konak’ın güvenli bir yer olmadığını ifade etti. Eski günlerini özlemle arayan, ticaretin kalbi olmaktan gün geçtikçe uzaklaşan ilçenin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirten Çankırı, şunları dile getirdi: “EXPO’yu buradan kaldırıyoruz. Çünkü burası İzmir’in ve Konak’ın en verimsiz noktası. Hedefimiz 5 yılda 5 bölgede yerinde 5 bin konut yapmak. Herkesin sıklıkla kullandığı güzergahlarda gözleri rahatsız eden cephelere estetik bir görünüm kazandıracağız. Alsancak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kritik noktalarda ise ayağınız frene değmeden battı-çıktılar yaparak trafiği rahatlatacağız. “Otopark sorununu çözeceğiz. Konak’ı modern bir yaşam merkez haline getireceğiz.”