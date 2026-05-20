Şehrin İlk Spor Vadisi Görkemli Törenle Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılan 15 Temmuz Spor Vadisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirilen açılış programı, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti. Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen proje, Kahramanmaraş’ın ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyor. Şehir protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreni, TRT spikeri Hünkar Mutlu’nun sunumuyla gerçekleştirildi.



Şehir Protokolü ve Vatandaşlar Açılışta Bir Araya Geldi

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 19 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun şekilde gerçekleştirilen programda gençlik, spor ve geleceğe yatırım vurgusu ön plana çıktı.

“Spor Şehri Kimliğimize Güç Katacak”

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle böylesine anlamlı bir açılışta hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugün Kahramanmaraş’ımızın benliğinde var olan, dönemimizle birlikte daha da yükselen Spor Şehri kimliğine önemli katkı sağlayacak 15 Temmuz Spor Vadimizi gençlerimizin, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

“Millet Bahçemizi Yeni Fonksiyonlarla Güçlendirdik”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Yaşadığımız asrın felaketiyle yeşil alanlarımız barınma ve lojistik merkez olarak hizmet vermişti. Çadırlardan konteynırlara ardından da kalıcı konutlara evrilen süreçte boşaltılan millet bahçelerimize yeni fonksiyonlar yükleyerek, cazibelerini artırarak hizmete alıyoruz. İşte burada da 100 dönümlük millet bahçemizin geçici barınma kaynaklı hasarlarını gidermekle kalmadık içerisine şehrimizin ilk spor vadisini de inşa ettik” ifadelerini kullandı.

“24 Farklı Branşa Uygun Spor Alanları Kazandırdık”

Spor Vadisi’nin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Görgel, “Yaklaşık 25 dönüm alanda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımla, şehrimiz tenisten basketbol ve voleybola, 24 farklı branşa ait uluslararası standartlarda spor alanlarına kavuşmuş oldu” diye konuştu.



“Güvenli Park Modelinin Önemli Bir Örneği”

15 Temmuz Spor Vadisi’nin güvenlik altyapısına da değinen Görgel, “15 Temmuz Spor Vadimiz, bir süredir üzerinde çalıştığımız ‘Güvenli Park’ modelinin de şehrimizdeki önemli örneklerinden olacak. Emniyet Müdürlüğümüz iş birliğiyle yüz okumalı güvenlik sistemleriyle donatılan Spor Vadimiz, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir alan olarak tasarlandı” dedi.

“Pusula Maraş Güçlü Bir Gençlik Markası Haline Geldi”

Gençlere yönelik yatırımlara dikkat çeken Başkan Fırat Görgel, “Bizler gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimize yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Pusula Maraş markasını bu anlayışın bir sonucu olarak hayata geçirdik. Bugün Pusula Maraş; kültürden sanata, spordan eğitime, teknolojiden sosyal projelere kadar birçok alanda gençlerimize dokunan güçlü bir gençlik markası haline geldi. Kırkaltı Kafelerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu alanda da Kırkaltı Vadi kafemizi sizlerin istifadesine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



“Şehrimizin Sporla Bağını Güçlendirmeye Kararlıyız”

Konuşmasında devam eden spor yatırımlarına da değinen Başkan Görgel, “Göreve geldiğimiz ilk gün ifade ettiğimiz gibi bu şehrin sporla bağını güçlendirmeye kararlıyız. Bu noktada da futboldan basketbola, güreşe, engelli branşlarından amatör spora kadar attığımız adımların sizler de şahidisiniz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sporda da lokomotifi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yeni Stadyum ve Gençlik Merkezi Yükseliyor”

Başkan Görgel, “Uzun bir süredir beklediğimiz yeni stadyumumuz hızla yükseliyor. Gerek Merkez Futbol Sahasında gerekse üniversitemizin içerisinde yeni spor alanlarımız amatör ve profesyonel sporcularımıza ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mahallelerimize halı sahalar inşa ediyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı gençlik merkezlerinden birini şehrimize kazandırıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar inşa çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.



“Gençlerimizin Her Alanda Gelişmesini İstiyoruz”

Şehirde devam eden kültür ve sosyal projelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Görgel, “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve meydan projemizin bir aya kadar temelini atmış olacağız. Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi çalışmaları devam ediyor. Biz istiyoruz ki gençlerimiz sporla iç içe büyüsün, kültürle yetişsin, sanatla buluşsun ve kendisini her alanda geliştirebilsin” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı’nın En Büyük Gücü Gençlerimiz”

Konuşmasının sonunda gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli gücü gençlerimizdir. Bu noktada gençlerimizin önünü açmaya, gençlerimize daha da güçlü imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz Spor Vadimizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor; başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

“Spor Vadimizin Şehrimize Hayırlı Olmasını Diliyorum”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise konuşmasında, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde gençlere yönelik önemli bir yatırımın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kirişci, “Sağlıklı nesiller için özellikle gençlerimizin sporla yatıp kalkması gerekiyor. 15 Temmuz Spor Vadisi’nin de şehrimizin gençleri başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu özel proje için Fırat Görgel Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdele Kesilerek Hizmete Açıldı

Konuşmaların ardından şehir protokolü tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılış töreniyle birlikte 15 Temmuz Spor Vadisi resmen hizmete alınırken, vatandaşlar tesisi gezerek spor alanlarını inceleme fırsatı buldu.