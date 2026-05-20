İspanya’dan Slovakya’ya asker tedariği

İspanya, Slovakya, Çekya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Türkiye'nin dahil olduğu NATO'nun "Strong Lineage 26" tatbikatı ile ilgili Madrid'de basın toplantısı düzenlendi.

"İLK KEZ LİDERLİK EDECEK"

İspanya askeri birliğinin operasyon komutanlarından Yarbay Juan Villarta, İspanya'nın, Slovakya'daki NATO Çok Uluslu Tugayının bir tatbikatına ilk kez liderlik edeceğini söyledi.

"Strong Lineage 26" adlı aktivasyon ve konuşlandırma tatbikatının amacının Çok Uluslu Tugayın muharebe hazırlığını göstermek olduğunu vurgulayan Yarbay Villarta, bu yıl ilk kez tam kadro yapılacak tatbikatın "çok karmaşık bir lojistik zorluk" teşkil ettiğini belirtti.

İSPANYA, 1600 ASKER VE 300'DEN FAZLA ASKERİ ARAÇ GÖNDERECEK

NATO üyesi 7 ülkeden toplam 2 bin 900 askerin katılmasının öngörüldüğü tatbikata, İspanya'nın 1600 asker ve 300'den fazla askeri araç göndereceği bilgisi paylaşıldı.

Lest (Slovakya) ve Croft (Macaristan) eğitim alanlarında 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılacak tatbikatta 7 ülkenin yeteneklerini test edeceği, ayrıca bu tatbikat sayesinde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığının (SACEUR), tugayın muharebeye hazır olduğunu görebileceği belirtildi.

Slovakya'daki Çok Uluslu Tugay, NATO'nun doğu kanadındaki savunma kalkanının bir parçası olarak görev yapıyor.