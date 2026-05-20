Sabahları aç karnına tüketin! Sadece çay kaşığı ucu yetiyor: Zerdeçal çayı tarifi öyle bir şey yaptı ki... Herkes şaştı kaldı

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır? Baharat olarak yaygın bir kullanım alanına sahip olan zerdeçalın çayı da dünyanın birçok yerinde sevilerek tüketilmektedir. Zerdeçal çayı hazırlanışı iki farklı şekilde yapılabilir. Hem toz halindeki hem de kök halindeki zerdeçaldan kolaylıkla çay hazırlayabilirsiniz. Aktarlarda ya da marketlerde zerdeçalı, kök ya da toz halinde bulabilirsiniz. Eğer zerdeçalı kök halinde aldıysanız, mutfağınızdaki araç ve gereçlerle kökleri kendiniz toz hale getirebilirsiniz. Bu öğütme ya da rendeleme işlemi zahmetli bir süreç olduğundan, zerdeçal tozu ile çay hazırlamak daha pratik olacaktır. Zerdeçal çayı hazırlamak için önce 2 bardak suyu, uygun bir demlikte kaynatmalısınız. Yeni kaynamış suya bir ya da bir buçuk çay kaşığı zerdeçal tozunu ekleyebilirsiniz. Bu karışımı yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakmanız gerekmektedir. Demlenmiş olan zerdeçal çayını süzüp afiyetle tüketebilirsiniz. Zerdeçal çayı tek başına hazırlanabileceği gibi içine çeşitli meyve ve bitkiler de katılabilir. Zerdeçala eşlik edecek bitkiler arasında zencefil en sık tercih edilenler arasındadır. Bunun yanında elma ve limon da zerdeçal çayınızın tadını dengeleyecektir. Çayınızın biraz daha tatlanması için de uygun miktarda bal eklemesi yapabilirsiniz. Zerdeçal çayı tarif nasıl yapılır? Temel Zerdeçal Çayı TarifiMalzemeler:1 su bardağı su1 çay kaşığı toz zerdeçal (veya 1-2 ince dilim taze kök zerdeçal)1 çimdik karabiber1 tatlı kaşığı limon suyu ve bal (isteğe bağlı)Hazırlanışı:Suyu bir cezvede kaynama noktasına getirin ve altını kısın.Zerdeçalı ve karabiberi suya ekleyin.Kısık ateşte 5-10 dakika karıştırarak demlemeye bırakın.Ocağın altını kapatıp 2-3 dakika ılımaya bırakın.Çayı ince bir süzgeçten geçirin ve bir bardağa alın.İsteğe göre bal ve limon ekleyerek tüketin.