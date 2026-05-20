BAE'de nükleer santrale sinsi İHA saldırısı! Abu Dabi'yi sarsan terörün izi o ülkede bulundu!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Emirliği'ndeki kritik Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Irak topraklarından fırlatılan terör İHA'ları ile haince hedef alınmasını en sert şekilde kınayarak, sinsi saldırının arkasındaki şer odaklarına karşı dünyayı ayağa kaldırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Emirliği'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Irak topraklarından gönderilen insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını kınadığını bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 17 Mayıs'ta Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen İHA saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, Körfez ülkelerindeki hayati sivil tesisleri hedef alan "alçak terör saldırılarının" reddedildiği ifade edilerek, söz konusu eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Irak hükümetine "ülke topraklarından kaynaklanan saldırıları gecikmeden önleme" çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür tehditlerle acil ve sorumlu şekilde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

 

Irak'ın bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkenin egemenliğinin korunmasının bölgesel istikrara katkı sağlayacağı ifade edildi.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

BAE'li yetkililer Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.

araplara iyi oluyor

bırakın amerika ve israil abileri yardım eder bunlara aynı kürtler gibi

ANALİZ

Irak topraklarında gizli itrail üsleri var, onlardan herşey beklenir ,eminim ki itrail yapmıştır
