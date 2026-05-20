Sinan Meydan Nutuk’tan da bihaber! Vahdettin Han'ı kötülemek isterken Mustafa Kemal'i ihanetle suçladı

Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında tarihçi diye geçinen Sinan Meydan’ın Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı 19 Mayıs konulu köşe yazısındaki ifadelerde Osmanlı padişahı kötülemek isterken Atatürk’e nasıl hakaretler ettiğini gözler önüne serdi.

Kemalist bağnazların Mustafa Kemal’i göklere çıkarırken dürüst davranmayarak gerçekleri çarpıttıklarının altını özellikle çizen Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Tane tane bakalım! Mustafa Kemal Samsun’a neden gönderildi. Diyor ki Sinan Meydan ‘Mustafa Kemal’i Samsun’a gönderen Damat Ferit Paşa hükümetidir. Böylece Mustafa Kemal’i de yalancı konumuna düşürüyor Sinan Meydan. Mustafa Kemal kendisi Nutuk’ta anlatıyor. Diyor ki ‘Padişah Vahdettin beni huzuruna Dolmabahçe Sarayı’na davet etti. Şimdi CHP’nin içerisindeki yolsuzluklar gibi ‘ya uzunca bir adama verdim parayı’ gibi demiyor. Anılarını anlatırken açık açık ‘Vahdettin çağırdı beni’ diyor. Damat Ferit Paşa hükümet ile bir ilgisi yok. Damat Ferit’e niye aşık bu Atatürkçü geçinenler ona da hayret etmemek mümkün değil. Çünkü Damat Ferit paşa hükümetini de sonuçta Vahdettin göreve getiriyor. Sultan Vahdettin ayrıca 1923 Mekke beyannamesinde kendisinin hükümetin bu kararına uyduğunu da belirtmiştir. Vahdettin hiçbir zaman ‘Mustafa Kemal’i ben seçtim, vatan kurtarsın diye Samsun’a ben gönderdim’ şeklinde bir açıklama yapmamıştır. Şimdi bir insanın vatanseverliği nedeniyle açık açık ‘Ben seçtim, Bandırma vapurunu ben tahsis ettim. Yanına şu şu isimleri ben verdim’ demedi diye siz onu vatansever ilan edip ‘Ne büyük bir adam ki böyle bir adımı sahiplenip tartışma başlatmıyor’ diyeceğinize kalkıp ‘Vahdettin böyle bir demediğine göre o yapmamıştır’ diyorsunuz. Peki devam edelim.”

O ZAMAN İHANET GÖREVİNİ NEDEN KABUL ETTİ?

“Hükümetin kendisine verdiği görevle Mustafa Kemal Paşa Samsun’a düşmana karşı silahlı direniş başlat için değil, Mondros’a uygun olarak halkın elindeki silahları toplamak, Anadolu’daki şuraların asker toplamasına engel olmak ve bu şuralara son vermek için gönderilmiş! Sinan Meydan’ın anlattığına göre böyle bir görevlendirme yapılmışsa Mustafa Kemal’den bekleyeceğiniz şey nedir? ‘Ben vatanımı seven bir insanım. Anadolu’daki insanların elindeki silahı toplama görevini kabul etmiyorum. Arzu ediyorsanız ordudan da istifa ediyorum’ demesini bekleriz. Mustafa Kemal böyle bir şey dememiş, görevi kabul etmiş! Çıksınlar bize açık açık söylesinler. Padişah böyle ihanet dolu bir görevi verdiği zaman, vatansever olarak bildiğimiz Mustafa Kemal, nasıl olur da böyle ihanet dolu bir görevi kabul eder?”