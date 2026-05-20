CHP'de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına 17 vekilden 'yanındayız' paylaşımı

Yeniakit Publisher
Yeniakit Haber Merkezi
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de bitmik bilmeyen skandalların ve 'mutlak butlan' tartışmalarının gölgesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir arınma videosu yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun 'arınma' çağrısına 17 CHP'li milletvekilinden destek geldi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ardı arkası kesilmeyen skandallara yönelik önemli ifadeler kullandı.  Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen şaibeli kurultay davasının istinaf incelemesi sürerken CHP'ye ikinci kez 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, 'Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına…' notuyla paylaştığı videoda CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

17 MİLLETVEKİLİ DESTEK VERDİ 

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu, halihazırda CHP'de milletvekili olan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığa ile bilinen 17 isim paylaşarak destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısını paylaşan CHP'li milletvekilleri arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Kadim Durmaz, İnan Akgün Alp ve Faik Öztrak yer aldı.

Videonun şok etkisine neden olduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu’na ve arınma çağrısına destek veren milletvekillerine karşı atacakları adımları görüşmek üzere toplandığı iddia edilirken, gelişmeler ‘CHP’de kılıçlar çekildi’ şeklinde yorumlandı.

Yorumlar

Blondepate

Yeni sayfa açacaksınız ama defter aynı defter......

Gültekin

CHP, MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETİN VE MİLLETİN BİR PARTİSİ OLDUĞUNU KANITLAMALIDIR, TÜRK DEVLETİNİ SÜREKLİ DIŞ GÜÇLERE ŞİKAYET ETMEKTEN VAZ GEÇMELİDİR ÇÜNKÜ TÜRK DEVLETİ HUKUK DEVLETİDİR.
