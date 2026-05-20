CHP’de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısına 17 vekilden ‘yanındayız’ paylaşımı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ardı arkası kesilmeyen skandallara yönelik önemli ifadeler kullandı. Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen şaibeli kurultay davasının istinaf incelemesi sürerken CHP'ye ikinci kez 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, 'Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına…' notuyla paylaştığı videoda CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

17 MİLLETVEKİLİ DESTEK VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu, halihazırda CHP'de milletvekili olan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığa ile bilinen 17 isim paylaşarak destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısını paylaşan CHP'li milletvekilleri arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Kadim Durmaz, İnan Akgün Alp ve Faik Öztrak yer aldı.

Videonun şok etkisine neden olduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu’na ve arınma çağrısına destek veren milletvekillerine karşı atacakları adımları görüşmek üzere toplandığı iddia edilirken, gelişmeler ‘CHP’de kılıçlar çekildi’ şeklinde yorumlandı.