Ali Mahir Başarır'ın sinsi çarkı deşifre oldu! Kılıçdaroğlu’nun "arınma" itirafını yargıya saldırarak örtbas etmeye çalıştı!

Milletin helal rızkına, inancına ve mukaddesatına göz dikenlerin kurduğu kirli çarklar bir bir lağım gibi patlarken, Ali Mahir Başarır’ın ekranlar karşısına geçip yüzü kızarmadan "CHP tertemizdir" nakaratını tekrarlaması, milletin aklıyla ve hafif hafife alınamayacak ferasetiyle açıkça alay etmektir.

Daha dün Üsküdar Belediyesi'nde müteahhitleri haraca bağlayan, rüşvet ve usulsüzlük operasyonlarıyla kodese tıkılan belediye başkan yardımcıları, genel müdürler henüz sıcaklığını korurken; lüks VIP araç skandalları, ihale baronlarının şahsi tahsisatları ve CHP'li belediyelerin koridorlarından taşan ahlaki yozlaşma ile zina iddiaları ayyuka çıkmışken bu "temizlik" iddiaları ancak bir suçluluk psikolojisinin tezahürü olabilir.

Dün el pençe divan durdukları Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün "arınma" diyerek parti içindeki lekeleri ve şaibeli isimleri işaret etmesini görmezden gelen Ali Mahir Başarır, her sıkıştıklarında yaptıkları gibi adalet ve bağımsız yargı üzerinden algı operasyonuna soyundu. CHP'li belediyeleri saran rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarının üstünü örtmek için Meclis kürsüsünü manipülasyon aracına çeviren Başarır, adeta aziz milletimizin aklıyla alay etti. Kendi dönemlerinde aday gösterilen ve bugün cezaevine tıkılan rüşvetçi belediye yöneticilerini savunma telaşına düşen Başarır, Özgür Özel'in genel başkanlığını "anasının ak sütü gibi helal" ilan ederek parti içi muhalefete ve Kılıçdaroğlu destekçilerine sinsi bir gözdağı vermeyi de ihmal etmedi.

Kılıçdaroğlu'nun "içimizdeki pisliklerden arınalım" mesajını yüzsüzce çarpıttı!

Eski genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı videodaki zehir zemberek "arınma" sözleri hatırlatılınca neye uğradığını şaşıran Başarır, CHP'nin "tertemiz" olduğunu iddia ederek suçüstü yakalanmanın panik havasını dışa vurdu. Kılıçdaroğlu'nun net bir şekilde parti içi yozlaşmayı kastettiği sözleri yüzsüzce çarpıtan Başarır, "'Arınma' derken herhalde adaletin, yargının arınmasından bahsediyor. Soruşturmalarla şu anda cezaevinde olan yol arkadaşlarımızın olduğu düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım" diyerek adeta komik duruma düştü. Bugün hakkında rüşvet soruşturması yürütülen ve suçüstü yakalanan CHP'li belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu döneminde aday yapıldığını itiraf eden Başarır, isim vermeden parti içi muhalefete "bu konuyu herkes kabullenecek, tartışmayacak" diyerek CHP'deki diktatörlük zihniyetini bir kez daha tescilledi.

Kendi koltuk kavgalarını gizlemek için devlete ve millete çamur attı!

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kendi içlerindeki taht kavgalarını ve belediyelerdeki talan düzenini unutturmak için faturayı devlete ve hükümete kesmeye çalışan Ali Mahir Başarır, yine ucuz siyaset peşinde koştu. 19 Mayıs ruhundan zerre nasiplenmeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yönelik sarsılmaz ve müjdelerle dolu mesajlarına dil uzatan Başarır, gençlerin umutsuz olduğunu iddia ederek vizyonsuzluğunu kanıtladı. Bununla da yetinmeyip Mersin'de yaşanan ve devletin tüm birimlerinin helikopter ve dronlarla caninin peşine düştüğü elim katliam üzerinden güvenlik zafiyeti yalanına sarılan Başarır, sinsi bir hazımsızlıkla Meclis'teki vergi düzenlemelerini de "bir avuç zengin" yalanıyla karalamaya yeltendi. Milletten kopuk, tamamen kendi koltuk sevdalarına ve lüks VIP araç skandallarına gömülmüş bu zihniyetin, Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki tasfiye çığlığını bastırma çabası, CHP’nin içten içe nasıl çürüdüğünün en açık kanıtıdır.