Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den YKS adaylarına müjde! "Üniversite sınavındaki bütün sorular bizim ders kitaplarımızdan çıkacak!"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Üniversite sınavında karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim kitaplarımızdan çıkacak." dedi.

Bakan Tekin, Başkent Millet Bahçesi Altın Mekan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Maarifin Kalbinde Gençlik" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Mayıs boyunca okullarda "Maarifin Kalbinde Gençlik" temasıyla düzenlenen etkinliklerle, Cumhuriyet mirasına sahip çıkacak bir nesil yetiştirmeye çabaladıklarını belirten Tekin, öğrencilerle sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

"Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve öğretmen-öğrenci arasındaki bağı güçlendirmek için Bakanlığın ne gibi çalışmalar yaptığı" sorusu üzerine Tekin, öğretmenlere özlük hakları, mesleki gelişim gibi konularda çeşitli yenilikler getirdiklerini, Milli Eğitim Akademisi'ni kurduklarını, öğretmenlerin pedagojideki yenilikleri öğreneceği, akademik anlamdaki eksikliklerini giderebileceği mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak kurslar organize ettiklerini, ÖBA platformu ile öğretmenlere katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilere sağladığı katkılara" ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, model ile müfredattaki aşırı yoğunluğu yüzde 35 oranında hafiflettiklerini, uygulama ağırlıklı müfredatla öğrenilen bilginin günlük yaşam becerisine dönüştürülebilmesini sağladıklarını, öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesini hedeflediklerini aktardı.

Tekin, "modelde yapay zekanın yerine" ilişkin soruyu, "MEBİ, yapay zekayla ilgili olarak henüz başlangıç aşamasında, yapay zeka destekli bir mekanizma ama biz Bakanlık merkez teşkilatında aldığımız bütün kararlardan okul yöneticilerimizin okullarıyla ilgili kararlarına kadar yapay zeka uygulamalarını kullanacağı bir mekanizmayı başlattık. Orada hiç endişeniz olmasın." diye yanıtladı.

Bakanlık olarak, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği içinde, mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere gelecek dönemlerde ihtiyaç duyulacak nitelikli insan kaynağının yetişmesi için programları revize ettiklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de meslek seçimi konusunda öğrencilere danışmanlık yapacağını söyledi.

- "Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı azaltıldı"

Bakan Tekin, "teknolojinin çok hızlı geliştiği dönemde, öğrencilerin sahip olması gereken en önemli becerilere" ilişkin soru üzerine, öğretmenler ve okul müdürleriyle gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin hangi becerilerle donanması gerektiği konusunda danışmanlık yapmaya çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Yapmanız gereken şey şu, kendi doğanıza, yapınıza, becerilerinize, yeteneklerinize en uygun meslek neyse, onun seçimi konusunda öğretmenlerinizden rehberlik alın. O mesleği seçin, çünkü şimdi yapacağınız bir hata ömrünüzün sonuna kadar sizinle gelecek. Şimdi yapacağınız bir doğru tercih ömrünüzün sonuna kadar sizi mutlu edecek. O yüzden sizi hayat boyu mutlu edecek, başarılı olabileceğiniz, yeteneğiniz, beceriniz her neyse ona uygun bir meslek seçmenizi öneriyorum."

"Seneye YKS'ye gireceğim. Eğer istediğim başarıyı elde edemezsem, Maarif Model ile gireceğim sınavda herhangi bir hak kaybı yaşar mıyım?" sorusuna Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı azaltıldı, artırılmadı. Dolayısıyla sizlerin hiçbir hak kaybı olmaz. Siz 12. sınıftayken gördüklerinizden sınava gireceksiniz. Eğer mezuna kalırsanız, gireceğiniz sınav, gördüklerinizin yüzde 35 azaltılmış hali. Bir hak kaybı olur mu? Olmaz." cevabını verdi.

Ne yapacaklarsa onları konuştuklarını ifade eden Tekin, "Sadece ve sadece şuna dikkat edin. Mezuna kalırsanız eğer artık eski sorular yok, çünkü hangi sorunun o yüzde 35'lik, sizin muhatap olmadığınız tarafta olduğunu bilemeyiz. O yüzden bir ayıklama yapıyoruz ve diyoruz ki eski sorular bitti, siz Bakanlığın hazırladığı yeni sorulara göre hazırlanacaksınız. Müfredatınızı yüzde 35 azaltmış durumdayız ve bütün bunlarla ilgili gerekli sorular hem MEBİ'de hem de OGM Materyal başta olmak üzere o birimlerde yayınlanacak. Hiçbir endişeniz olmasın." diye konuştu.

- "Başka ülkelerde iki tür okulumuz var"

Bakan Tekin, sınav sisteminin değişmediğini vurgulayarak, "12. sınıfta girdiğinizde, şu andaki sorulardan gireceksiniz. Bir sonraki yıl, yani Maarif Modeli ile mezun olacak kişiler 12. sınıfta girerken o azaltılmış, seyreltilmiş müfredatla sınava girecek." dedi.

"Eğitim sisteminin istikrarı mı, yoksa değişen dünyaya hızlı uyum sağlamasının mı önemli olduğu" sorusuna Tekin, "Yapılan değişiklikler eğitim sistemi değişikliği olarak tanımlanmamalı. Eğitim sisteminde günün ihtiyaçlarına göre revizyonlar... Şu söylenebilir, 'Bundan 20 sene önce daha az değişiyordu.' Doğru, çünkü bundan 20 sene önce hayatımız da daha durağan akıyordu." karşılığını verdi.

Günlük hayattaki değişikliklere daha hızlı adapte olunması gerektiğine işaret eden Tekin, yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan değişiklikler yaptıklarının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, öğrencilerin mağdur olmaması adına kademeli uygulamayı benimsediklerinin altını çizdi.

Tekin, "Dünyanın farklı ülkelerinde Türk okulları var, orada okuyan Türk kardeşlerimiz var. Bakanlığın ülkemizdeki öğrencilerle ve yurt dışındaki Türk öğrencileri ortak paydada buluşturacak bir projesi var mı? Örneğin Erasmus gibi." sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Başka ülkelerde iki tür okulumuz var. Bir, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve sizinle aynı müfredatı uygulayan okullarımız var. Bir de bulunduğu ülkenin müfredatını uygulayan Türkiye Maarif Vakfını kurduk biliyorsunuz. O resmi devlet vakfı. 60'ın üzerinde ülkede bu şekilde okullarımız var. Yani Türkiye Maarif Vakfının ve bizim okullarımız. Bu okullarla zaten bahsettiğin tarzda kardeş okul ya da benzeri uygulamalarımız var. Bunun yanında ikili anlaşma imzaladığımız devletlerle aramızda yine kardeş okul, ki bu kardeş okul uygulaması karşılıklı öğrenci hareketliliğini de içeriyor, bu var. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yürüttüğümüz Erasmus benzeri projeler var. Türk dünyası devletleri ile ilgili yine benzeri bir projemiz var. Öğretmenlerinizle eğer irtibata geçerseniz bu projelerden faydalanırsınız."

- "Rehber öğretmenlerimiz var okulda"

"Eğitimin yapay zekaya göre nasıl şekil alması gerektiği" yönündeki soru üzerine Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu'nda da eğitim ve yapay zeka ilişkisinin ele alındığını, yapay zekanın eğitim öğretim süreçlerinde kullanılabileceğini, bunu, öğrencilerin faydalanabileceği şekilde organize etmeye çalıştıklarını söyledi.

Tekin, "9. sınıfta rehberlik dersinin kaldırılması" yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Okullarımızda, bilhassa meslek liselerimizde haftalık ders saati çok yoğun. Sizin gençliğinizi yaşamanızı engelleyecek kadar yoğun bir ders yükümüz var. Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile programları azaltacağız derken, önümüzdeki dönemlerde, yani tam 4 yıllık periyot tamamlanınca, bütün sınıflara uygulamaya başladığımızda haftalık ders saatlerimizi revize edeceğiz ve bu tür dersleri yeniden gündemimize alacağız. Şu anda rehberlik dersi olmayabilir ama rehber öğretmenlerimiz var okulda. Aynı şekilde sınıf öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla bu ihtiyacınız için böyle geliyoruz ama 1-2 yıl içerisinde programlarımıza göre, yani o seyreltmeler oturup da haftalık saatlerimizi artırdığımızda inşallah bu da çözülmüş olacak."

Tekin, bir soru üzerine, "Üniversite sınavında, TYT ya da YKS oturumlarında, karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim kitaplarımızdan çıkacak. Bunu her sınavdan sonra ben Bakan olduktan sonra, üç yıldır ÖSYM'den istiyorum. Çıkan her sorunun kazanım karşılığının ne olduğunu, hangi kazanımdan sorulduğunu istiyoruz. O yüzden siz hiç kimseye itibar etmeyin. Sorular sizin ders kitaplarınızdan çıkacak. Sorular sizin öğretmenlerinizin anlattıklarından çıkacak. Sorular bizim sizin için hazırladığımız müfredattan çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere, EBA, MEBİ, OGM Materyal gibi platformlardan yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Tekin, eksik kaldıkları durumlarda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılmalarını önerdi.