Terörist Ben-Gvir’den iğrenç provokasyon: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti

Terör devleti İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda siyonist güçlerin korsanlık eylemiyle alıkonulan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerinin tutulduğu hapishaneye giderek alçakça bir provokasyona imza attı.

Alıkonulan silahsız sivillerin ve yardım gönüllülerinin karşısına dikilen ırkçı bakan, hakaretler savurarak İsrail bayrağı salladı. İnsan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu iğrenç şov, dünya kamuoyunda büyük bir nefret ve tepki dalgasına yol açtı.

SAVUNMASIZ AKTİVİSTLERE KARŞI EZİKÇE GÖVDE GÖSTERİSİ

Katliamcı Netanyahu hükümetinin en radikal figürlerinden biri olan Ben-Gvir, İsrail zindanlarında tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik psikolojik şiddeti bizzat yönetti.

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yardım gönüllülerinin tutulduğu odaları ziyaret eden siyonist bakan, parmaklıklar arkasındaki savunmasız insanlara sözlü tacizde bulundu. Korumalar eşliğinde yaptığı bu aciz provokasyonu sosyal medyada yaymaya çalışan Ben-Gvir, terör devletinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrailli bir gazeteci, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırma amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda hukuk dışı biçimde alıkonularak Aşdod Limanı'na getirilen Kürüsel Sumud Filosu aktivistlerinin görüntüsünü paylaştı.

TERS KELEPÇE TAKTILAR

Limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü.

Yüzleri maskeli çok sayıda İsrail polisinin yer aldığı bölgede, bazı aktivistlerin elleri arkadan ters kelepçeli olarak başka bir bölüme götürüldüğü dikkati çekti.

İBRANİCE ŞARKI DİNLETTİLER

Kötü muamelenin dikkati çektiği görüntülerde, aktivistlere hoparlör​​​​​​​le İbranice şarkı dinletildiği duyuldu.

HAKARETLER SAVURDU

Öte yandan İsrail’in aşırı sağcı ve soykırım destekçisi söylemleriyle dikkat çeken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in elinde İsrail bayrağıyla aktivistleri taciz ettiği ve hakaretler savurduğu görüldü.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuldu.

Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail, hoş geldiniz" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı da görüldü.

428 AKTİVİST YER ALIYOR

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. Alıkonan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Aşdod Limanı'na götürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Ben-Gvir, daha önce de alıkonulan aktivistlerin tutulduğu alana gelerek, "Bunlar Gazze'ye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." ifadesini kullanmıştı. Kendilerine "teröristler" diyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık vermişti.

Daha sonra İsrail ordusunun yasa dışı biçimde ele geçirdiği filodaki gemilerden birine giren Ben-Gvir, gemilerin yardım taşımadığını ileri sürmüştü.