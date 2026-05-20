İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Son 24 saatte...

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Son 24 saatte...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 26 gemi geçti" ifadeleri kullanıldı.

İran, Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi.

Son 24 saatte, petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran silahlı kuvvetlerinin izini ve koordinasyonunda Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı belirtildi.

İran devlet televizyonu da 5 süper tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak için İran ordusundan izin aldığını duyurmuştu.

 

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

