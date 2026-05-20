Bakan Şimşek duyurdu: Kripto ATM'ler tamamen yasaklandı
Bakan Şimşek duyurdu: Kripto ATM’ler tamamen yasaklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını duyurdu. Paris'te düzenlenen 'Teröre Finansman Yok' Bakanlar Konferansı'na katılan Şimşek, Türkiye'nin kripto paralar konusunda erken harekete geçtiğini ve taşıdığı büyük riskler sebebiyle bu kararın alındığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen "No Money for Terror" (Teröre Finansman Yok) Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezinde olduğuna dikkat çekti. FATF'ye göre stabil coinlerin terör finansörlerinin daha fazla tercih ettiği bir araç haline geldiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, risklerin çok yüksek olması sebebiyle Türkiye'de kripto ATM'lerini de tamamen yasakladıklarını kaydetti.

KRİPTO VARLIKLAR KİMLİKLERİN GİZLENMESİNE İMKAN SAĞLIYOR

Konferansta, "Preventing the Misuse of Financial Innovation for Terrorism Financing" panelinde konuşan Bakan Şimşek, finansal inovasyonun, fırsatlar kadar riskler de barındırdığını belirterek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir kılan özelliklerin, suçlular ve terör finansörleri için de yeni kanallar (yollar) oluşturduğuna işaret etti.

Şimşek, kripto varlıkların artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkati çekerek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştiğini, sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini ve tek tıkla küresel likiditeye erişim sağladığını ifade etti. Şimşek, ayrıca söz konusu araçların birçoğunun kullanıcılarının kimliklerini gizlemesine imkan verdiğini bildirdi.

FATF'a göre, "stabil coinlerin" giderek terör finansörlerinin daha fazla tercih ettiği bir araç haline geldiğini ifade eden Şimşek, söz konusu coinlerin, değerlerini korumaları, sınır ötesine anında taşınabilmeleri ve kolay erişilebilir olmaları sebebiyle suistimal edilebildiklerini belirtti.

Şimşek, standartların uygulanmasında tutarlılık olmamasının, aslında bunların hiç uygulanmaması anlamına geldiğine işaret ederek, "FATF standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak." ifadesini kullandı.

KRİPTO ATM'LERİNİ TAMAMEN YASAKLADIK

Türkiye'nin kripto varlıklarla ilgili Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi/Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) risklerine karşı erken ve kararlı şekilde harekete geçtiğini vurgulayan Şimşek, 2021'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ilgili yükümlülükler kapsamına aldıklarını, seyahat kuralını uygulamaya koyduklarını, lisanslama ve uyum şartlarını getirdiklerini anımsattı.

Şimşek, risklerin çok yüksek olması sebebiyle kripto ATM'lerini de tamamen yasakladıklarına işaret ederek, bazı alanlarda FATF'ın tavsiyelerinin de ötesine geçtiklerini belirtti.

Bu kapsamda, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limitleri getirdiklerini ifade eden Şimşek, seyahat kuralı şartlarını karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri uygulamaya aldıklarını bildirdi.

Şimşek, suç ağlarına ait fonların saniyeler içinde transfer edilebildiğini kaydederek, uluslararası işbirliğinin de aynı hızda hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti. Şimşek, bu çerçevede şüpheli cüzdan tespit edildiğinde, bilgi akışının haftalar değil, saatler içinde gerçekleşmesinin önemini vurguladı.

