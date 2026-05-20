TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller!

TÜİK’in evlilik ve boşanma verilerine göre, Türkiye'de en geç evlenilen ve evlilik oranının en düşük olduğu il Tunceli olurken, en erken evlilikler ve en yüksek evlenme oranları ise Gaziantep ile Şanlıurfa gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde öne çıktı. TÜİK’in yayımladığı son veriler, Türkiye’de illere göre evlilik alışkanlıklarındaki farklılıkları gözler önüne serdi. Bazı şehirlerde vatandaşlar genç yaşta evlenmeyi tercih ederken, bazı illerde ise evlilik yaşı dikkat çekici şekilde yükseliyor. Veriler ayrıca evlilik ve boşanma oranlarının bölgesel dağılımını da ortaya koydu.

1
#1
EN GEÇ EVLENEN İLLER BELLİ OLDU: Türkiye’de ortalama evlilik yaşının en yüksek olduğu iller arasında Muğla, Rize ve Tunceli öne çıktı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Muğla’da kadınların ortalama evlenme yaşı 26,8, erkeklerin ise 29,7 olarak hesaplandı. Rize’de kadınlarda ortalama evlilik yaşı 27,4 olurken, erkeklerde bu rakam 29,9 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Türkiye’de en geç evlenilen il ise Tunceli oldu. Kentte kadınların ortalama evlilik yaşı 29,6’ya, erkeklerin ortalama evlilik yaşı ise 32,4’e ulaştı.

#2
TÜRKİYE’DE EN ERKEN EVLENEN ŞEHİRLER: Erken yaşta evliliklerin yoğun görüldüğü şehirlerde kadın ve erkekler arasındaki yaş ortalamaları da farklılık gösterdi. Kadınlarda en düşük ortalama evlilik yaşına sahip il 23,8 ile Ağrı oldu. Ağrı’yı 24,1 ile Muş ve Gaziantep takip etti. Erkeklerde ise en erken evlilik yaşı Şanlıurfa’da görüldü. Kentte erkeklerin ortalama evlilik yaşı 26,4 olarak kaydedildi. Gaziantep 26,9 ile ikinci sırada yer alırken, Ağrı 27,5 ile listenin devamında bulundu.

#3
EVLİLİK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER: TÜİK verilerine göre kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Gaziantep oldu. Kentte evlilik oranı binde 7,76 olarak ölçüldü. Gaziantep’i binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Aksaray ve Konya da evlilik hızının yüksek olduğu iller arasında yer aldı.

#4
EVLİLİK ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER: Evlilik oranının en düşük olduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti. Kentte kaba evlenme hızı binde 4,18 seviyesinde gerçekleşti.

#5
Tunceli’nin ardından Gümüşhane binde 4,58, Ardahan ise binde 4,67 ile listenin üst sıralarında yer aldı. Edirne, Sinop, Giresun, Artvin ve Çankırı da evlilik oranının düşük seyrettiği şehirler arasında gösterildi.

#6
BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK İLLER: Boşanma hızının en düşük olduğu bölgelerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaştığı görüldü.

#7
Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olarak açıklanırken, boşanma oranının en düşük olduğu il Mardin oldu. Mardin’i Bayburt, Bingöl ve Batman takip etti.

