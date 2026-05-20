Bakan Uraloğlu’na mezun olduğu KTÜ'den büyük vefa! "Biz ideoloji değil, hizmet siyaseti yapıyoruz!"

Trabzon Üniversitesi Kuruluş Etkinlikleri Programı’nın ardından, kendisini yetiştiren kadim yuvası KTÜ’ye gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki büyük buluşma öncesinde dönem arkadaşlarıyla kucaklaşıp hasret giderdi. Eski günleri yad ederek vefa duruşu sergileyen Bakan Uraloğlu’na, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından fahri doktora belgesi takdim edilip cüppesi giydirildi. Cübbeyi giydiği anlarda duygusal ve bir o kadar da vakur bir duruş sergileyen Uraloğlu, "Değerli hocam cübbe biraz ağır geldi; demek ki daha çok çalışacağız" diyerek devlet adamlığı sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk teknik üniversite bir dünya ekolüdür"

Kürsüde yaptığı konuşmada köklü ilim yuvasının Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Benim için bu buluşma, bir yuvaya dönüş, bir hasret gidermedir. Tam 71 yıldır bu kadim üniversite, ilmin, bilginin, vatan sevgisinin ve Karadeniz’in dirençli ruhunun yeşerdiği bir ocak olmuştur. İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversite, Türkiye’nin ilk teknik üniversitelerinden biri olarak KTÜ, sadece Trabzon’umuzun değil, ülkemizin marka değeri ve gurur abidesidir" sözleriyle üniversitenin sarsılmaz yerini ilan etti. Güçlü akademik kadrosu, 30 bin öğrencisi ve 258 bini aşkın mezunuyla KTÜ'nün teoriyi pratiğe döken muazzam bir ekol olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu çatı altında yetişen bir mühendis olarak fahri doktora ünvanı almanın tarifsiz gururunu yaşadığını aktardı.

"Milletin gönlüne girerek her seçimden birinci çıktık"

Geleceğin teminatı olan gençlere ve akademisyenlere hitap ederken AK Parti iktidarının sarsılmaz hizmet şiarını hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, içerideki vizyonsuz odakların sığ yaklaşımlarına tokat gibi bir cevap verdi. Uraloğlu, "Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti çatısı altında ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktık. Halkımızın kalbindeki yerimizle asıl ödülü zaten almıştık, şimdi bu doktora ünvanı ile yükümüz daha da ağırlaştı" diyerek sinsi prangaları parçalayan Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. KTÜ mezunlarının Türkiye'nin yollarında, köprülerinde, dağları delen tünellerinde ve haberleşme ağlarında alın teri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, gençlere hayallerini büyük tutmaları ve vatan sevgisinden asla taviz vermemeleri çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.