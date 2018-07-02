Şehrin göbeğinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'ndeki kordonda bulunan iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş etti.

Kavgada iş yerindeki olaya karışan Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan D. ve sahilde yürüyen Ayten Ö. ile 3 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ayten Ö, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne, Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan D. ile diğer 3 kişi de ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kıymaz, Edremit Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ayten Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.