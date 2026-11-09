Şehrin gelişimine değer katan güç Balıkesir Üniversitesi

Köklü geçmişini bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve yenilikçi üniversite anlayışıyla buluşturan Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), yalnızca geleceğin meslek sahiplerini yetiştirmekle kalmıyor; şehrin ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine de katkı sunuyor. Eğitimden araştırmaya, uluslararası iş birliklerinden sürdürülebilirliğe uzanan çalışmalarıyla BAÜN, Balıkesir’in marka değerini güçlendiren önemli kurumlar arasında yer alıyor.

Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek

Temelleri 1910 yılında kurulan Karesi Darülmuallimin’e uzanan ve 1992 yılında kurulan Balıkesir Üniversitesi, köklü akademik birikimini çağın gereklilikleriyle buluşturuyor. Üniversite; Balıkesir’in tarım, sanayi, turizm, sağlık ve kültür alanlarındaki potansiyelinin bilimsel bilgi ve nitelikli insan kaynağıyla desteklenmesine katkı sağlıyor. Balıkesir’in gelişimini akademik birikimiyle destekleyen BAÜN, şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı hedefleyen çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitenin akademik gelişiminin yanı sıra şehrin geleceğine katkı sunmayı da önemsediklerini belirterek şunları söyledi: “Balıkesir Üniversitesi olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle, öğrencilerimizi yenilikçi, girişimci ve topluma katkı sunan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2030’a doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu ve Yeni Nesil Üniversite kimliğimiz doğrultusunda eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında çalışmalarımızı geliştirirken üniversitemizin bilimsel birikimini Balıkesir’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimiyle buluşturmayı amaçlıyoruz.”

Eğitimden İş Dünyasına Güçlü Bağlar

BAÜN, öğrencilerini iş hayatına hazırlayan uygulamalı eğitim modelleriyle üniversite-sektör iş birliğini güçlendiriyor. Meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1, lisans programlarında ise 7+1 İşletmede Mesleki Eğitim Modeli sayesinde öğrenciler eğitimlerinin bir dönemini kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde geçirerek deneyim kazanıyor. Daha önce hiçbir programda uygulanmayan 3+1 ve 7+1 modelleri, bugün 60’a yakın programda uygulanıyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin istihdam olanaklarını desteklerken Balıkesir’deki işletmelerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına da katkı sağlıyor.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sektör temsilcileriyle yaklaşık 100 iş birliği protokolü imzalayan BAÜN, bu protokoller aracılığıyla AR-GE çalışmaları, yenilikçi projeler ve öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla tanışması gibi alanlarda akademik birikimini sanayinin üretim gücüyle birleştiriyor.

27 araştırma ve uygulama merkezi, laboratuvar altyapısı ve proje çalışmalarıyla Balıkesir Üniversitesi, bilimsel üretimi ve araştırma kültürünü destekliyor. Kamu kurumları ve iş dünyasıyla geliştirilen iş birlikleri, bilimsel bilginin uygulamaya aktarılmasına ve bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor.

40 ülkeden yaklaşık 1500 uluslararası öğrenciyi aynı çatı altında buluşturan Balıkesir Üniversitesi, adeta Birleşmiş Milletler’i andıran uluslararası yapısıyla dikkat çekiyor. Erasmus+, ikili anlaşmalar ve Türk Dünyası Hareketlilik Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ise üniversitenin uluslararası ilişkilerini güçlendiriyor. Öğrenci ve akademisyen hareketliliği, Balıkesir’in uluslararası akademik çevrelerde tanınırlığını artırırken kampüsün kültürel çeşitliliğini de zenginleştiriyor.

Yaşayan Kampüs ve Sürdürülebilir Gelecek

90’ın üzerinde aktif öğrenci topluluğu, kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlerle BAÜN, öğrencilerine akademik gelişimin yanında zengin bir sosyal yaşam sunuyor. “Spor Dostu Kampüs” unvanı da üniversitenin sağlıklı ve aktif yaşam anlayışını destekliyor.

Yenilenebilir enerji, sıfır atık, yağmur suyu hasadı ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik uygulamalarla sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdüren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda dünya genelinde 401. sırada yer alan BAÜN, üniversitelerin ilk yüzde 27’lik diliminde bulunuyor. Bu çalışmalar, çevre bilincinin yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir kampüs kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

Dünya Sıralamalarında Yükselen Akademik Görünürlük

Balıkesir Üniversitesi, bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. SCImago, EduRank ve Webometrics gibi uluslararası sıralamalarda takip edilen BAÜN, EduRank dünya sıralamalarında 16 programıyla ilk 1000’de yer alarak farklı disiplinlerdeki akademik birikimini ortaya koyuyor. Bu başarılar, üniversitenin uluslararası tanınırlığını desteklerken Balıkesir’in bilim ve yükseköğretim alanındaki marka değerine de katkı sunuyor.

Balıkesir’in Marka Değerine Bilimle Katkı

Şehirlerin marka değeri; kültürel miraslarının yanı sıra eğitim olanakları, bilimsel üretimleri ve nitelikli insan kaynağıyla da şekilleniyor. Balıkesir Üniversitesi, akademik birikimi, sektörle kurduğu iş birlikleri, uluslararası ilişkileri ve sürdürülebilirlik vizyonuyla şehrin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. 1000 projeli üniversite kimliğiyle bilimsel üretime katkı sunan BAÜN, her yıl düzenlediği 45 sempozyumla farklı şehirlerden ve ülkelerden akademisyenleri Balıkesir’de buluşturuyor.