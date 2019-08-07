Şehrin ateşi Odunpazarı’nda yanacak

Odunpazarı Belediyesi, Uluslararası Ahşap Heykel ve Ulusal Lületaşı Festivalinin ardından Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nı düzenlemeye hazırlanıyor.

Bu yıl 5’incisi gerçekleşecek olan Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 21 Ağustos tarihinde Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde başlayacak. 2’si uluslararası 8’i yerli olmak üzere toplamda 10 bilim insanı ve sanatçının katılacağı 5’inci Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 5 gün sürecek. "Şehrin Ateşi" sloganı ile düzenlenen Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın bu yılki onur konuğu Tuğrul Emre Feyzoğlu olacak. Çalıştay, Feyzoğlu’nun sunumu ile başlayacak.

Birbirinden eşsiz sanat eserlerinin hayat bulacağı 5’inci Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 21 Ağustos tarihinde Eldem Sanat Alanında yapılacak olan açılış töreni ile başlayacak. Çalıştay, 25 Ağustos Pazar saat 18:00’da Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşecek sergi ile sona erecek. Çalıştay için Eskişehir’e gelecek olan bilim insanları ve sanatçılar, açılış sonrasında Sorkun’a giderek çömlekçi köyünü ziyaret edecek. Bilim insanları ve sanatçılar, burada geleneksel yöntemlerle yapılan çömlekleri inceleyerek çömlekçiler ile bir araya gelecek.

5’inci Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na katılacak olan sanatçıların isimleri şu şekilde: Canan Gürel Ak, Candan Dizdar Terwiel, Esra Mühürcü Yazıcı, Kadir Ertürk, Kenan Tarhan, Leyla Kubat, Saravut Vongnate (Tayland) , Sarra Ben Attia (Tunus), Serkan Önder ve Tarık Kartal.