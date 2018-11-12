Şehre nefes aldıran dokunuşlar

Yapıldığı günden beri boş bir halde duran meydanın dinlenme yerleri ve ağaçlarla süslenmesini sağlayan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, söz verdiği gibi Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nı halkın kullanacağı bir yer haline getirdi. Belediye imkanları ve öz kaynaklarını kullanarak çok sayıda projenin 11 ay içerisinde hayata geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’ndaki değişim çalışması ile vatandaşların soluklanacakları nezih bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Belediye önünde yapılan çalışmalar kapsamında kullanılan ağaç ve yeşil bitkiler geçmiş yıllarda Niğde Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından alınmış ve belediye fidanlığında mevcut olan bitkilerden oluşuyor. Bitkilerin dikimi için kullanılan saksılar ise; Belediye fidanlık atölyesinde, belediye personeli marangozlar tarafından belediye öz kaynakları kullanılarak imal edildi.

İldeki park ve yeşil alan sayısını arttıran Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Belediye önündeki betonlaşmış görüntünün ortadan kalkması için ve vatandaşın soluk alıp hoşça vakit geçirebileceği bir meydan düzenlemesi yaptık. Bir sözümüzü daha gerçekleştirdik. Belediyemiz önü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nı vatandaşımızın soluklanacağı bir mekan haline getirdik. Niğde’mize hayırlı olsun” dedi.

Yenilenen haliyle Ömer Halisdemir Meydanı’nda yeşil ve açık alanlar, oturma alanları görselliği ile meydana renk katacak bitkiler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan meydan düzenlenmesine ilgi gösteren vatandaşlar da selfi çekilmeyi de ihmal etmiyor.

Başkan Özkan, muhtarlarla buluştu

Birçok önemli projenin altına imza atan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan özel günleri de unutmuyor. Başkan Özkan 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlar için program düzenledi. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, protokol üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ve muhtarlar katıldı. Belediye Başkanı Rifat Özkan misafirlerini kapıda karşılayarak hepsiyle tek tek ilgilendi. Muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Özkan programa katılımlarından dolayı da teşekkür etti. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak hayırlı ve uzun ömürler diledi. Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ise düzenlenen program için Belediye Başkanı Rifat Özkan’a teşekkür etti.

Gençlik Merkezi açılışa hazırlanıyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, şehir genelinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durumları hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Rifat Özkan, çocukların eğlenirken öğrenecekleri bir tesis inşa edildiğini söyledi. Trafik eğitim pistinin yanında yer alan Gençlik Merkezi’nin açılış için gün saydığını söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Trafik eğitiminde teorik ders alınması için 2 adet sınıf, internet salonu, fitness salonu, sinema ve toplantı salonu, lavabo, duş, mescit, idari bina ve kantin yer alıyor. Gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerine değer katabilecekleri ortamlar hazırlamanın önemini göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Okudum Hediye Ediyorum” projesine destek

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde “Okudum, Hediye Ediyorum” Projesine farkındalık için düzenlenen programa katılan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan sosyal ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra eğitime verdiği desteklerle adından söz ettiriyor. “Kitap o kadar güzel, o kadar faydalı, o kadar hayırlı bir arkadaş ki sımsıkı sarılmak gerekiyor” diyen Başkan Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daha çok kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için bu projelerde vilayet olarak belediye olarak katkı sunacağız. Sadece kumbarayla ilgili değil. Belediye olarak özellikle insanlarımız kariyer de kazansınlar diye millet kıraathanesi projesini oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız, okuma alışkanlığını elde etmeyi özellikle topluma empoze etti. Bizim de ilimizde açtığımız Millet Kıraathanelerinin köşelerinde kütüphaneler var. Neslimizin daha çok kitaptan yararlanması noktasında birbirimizle iletişim kuracağız.” Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna’yla birlikte kitap kumbarasına kitap hediye etti.

“Makamımız mahallelerimiz oldu”

“Vatandaşın Söz Sahibi Olduğu Şehir” sloganıyla mahallelere kurulan hizmet çadırı mahalle sakinlerinin ilgisini görüyor. Hizmet çadırını ziyaret eden vatandaşlar Belediye Başkanıyla hiçbir engel olmadan görüşerek talep ve şikayetlerini anında iletebiliyor. Makama gitmeye imkanı ve zamanı olmayan vatandaşların hizmeti ayağına götüren Belediye Başkanı Rifat Özkan “Kurduğumuz hizmet çadırımızla şehrimizi sokak sokak adım adım geziyoruz. Sorunların daha hızlı çözümü noktasında gayret gösteriyoruz. Hizmet çadırımızdan vatandaşımız da oldukça memnun. Makamımız mahallelerimiz oldu. Muhabbet etmekten mutluluk duyduğum mahalle halkımıza, bizleri kapılarını araladıkları için teşekkür ediyorum” dedi. Vatandaşın talebini ve sorununu hizmet çadırında bizzat kendisi dinleyen Başkan Özkan çözüm noktasında anında ilgili birimlere talimatlar veriyor. Hizmet çadırının mahallelere kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da bizzat Belediye Başkanı Özkan’a teşekkürlerini iletiyor.

Bilim Güneşi Niğde için doğuyor

Niğde Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Bilim Güneşi Niğde İçin Doğuyor programı, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Niğde Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve TÜBİTAK 4007 ortaklığında 23 Nisan Ortaokulu’nda düzenlenen programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Artık biz de varız”

Programda yaptığı konuşmasında Türkiye’de bilim adına önemli adımlar atıldığını söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Daha önceki dönemlerde; bilim başka ülkelerin tekelinde, bizim ülkemiz yapamaz, icatları hep gelişmiş ülkeler yapar onlar zaten bilimde çok önde diye psikolojik bir algı vardı. Artık bu değişti” dedi.

“Başarılar diliyorum”

Başkan Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çünkü Türkiye gelişmiş bir ülke. Algı olarak bilinçaltımıza yerleşen gelişmiş ve hep başka ülkeler yapar dediğimiz bilimde biz de onlardan geri kalmayacak şekilde öndeyiz. Hatta daha iyisini yapma noktasında azimliyiz, heyecanlıyız, kararlıyız. Bu programda bu kararlılığımızı heyecanımızı ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin dünyanın bilimde yarıştığı en gelişmiş ülkelerin daha önünde yarışacaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum.”

‘Ufukları daha da genişliyor’

Vali Yılmaz Şimşek ise; “Şüphesiz ilimizde gençlerimizi, çocuklarımızı bilimle, sanatla, teknolojiyle buluşturan böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok anlamlı çok sevindirici. Bu sayede çocuklarımız bilimle tanışıyor ve iç içe oluyor. Herşeyden önemlisi bu sayede ufukları daha da genişliyor, hayalleri daha da güçleniyor. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan üniversitemize, belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Minik Hemşehrim projesinde 400 haneye bebek ziyareti

Sosyal Belediyecilik gereği hayatın her alanında çalışmalar yapan Niğde Belediyesi “Hoş Geldin Minik Hemşehrim” projesiyle yeni doğan bebekler için ziyaretler yapılarak ailelerine destekte bulunuluyor. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yeni çocuk sahibi olan ailelere giyim, bakım ve temizlik malzemelerinden oluşan “Hoş Geldin Minik Hemşehrim” çantasını hediye ediyor. Hoş Geldin Minik Hemşehrim çantasının içerisinde battaniye, zıbın takımı, ateş ölçer, emzik, ıslak mendil ve şampuan bulunuyor. Proje kapsamında 400 haneye ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Rifat Özkan ikiz ve üçüz bebek ziyaretleri de yaptığını söyleyerek 417 bebeğe ulaşıldığını belirtti.

‘Sevgi İzi’yle güvendeler

Kaybolma riski taşıyan hastaları güvence altına almak amacıyla başlatılan ve Türkiye geneline yayılan Sevgi İzi Projesi, Niğde Belediyesi’nin girişimleriyle Niğde’de de hayat buluyor. Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak projeden yararlanmak isteyen vatandaşlara sisteme kayıtlı numaralar verilerek daha güvende olmaları sağlanıyor.

Başkan Rifat Özkan halkın arasına karıştı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan sabahın erken saatlerinde otobüse binerek hem vatandaşlarla keyifli bir otobüs seyahati yaptı hem de vatandaşların sorunlarını bizzat dinleme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Özkan, “Toplu taşıma araçlarımızı kullanarak vatandaşlarımızdan gelen talepleri gözlemliyor hemşerilerimiz ile hemhal oluyoruz” dedi. Keyifli süren yolculukta öğrenciler ve vatandaşlar Belediye Başkanı Rifat Özkan’a yaptığı hizmetlerden ve halkın içinde olmasından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tarihi çeşme yeniden canlandı

Yukarı Kayabaşı mahallesi Çerçi sokak da yıllardır kullanılmayan tarihi çeşmenin onarılarak halkın hizmetine sunulması için çalışma başlatan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, tarihi eserlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Tarihi çeşmenin onarılarak çevre düzenlemesinin ardından hizmete sunulmasının önemine dikkat çeken vatandaşlar, bir yıllık görev süresi içerisinde çok sayıda hizmete imza atan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’a teşekkür ettiler. Çeşmenin akmaya başlamasıyla çoğu vatandaş çeşmenin suyundan faydalanmaya başladı.