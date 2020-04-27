  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehre inen çakalı vatandaşlar öldürdü

Karabük’te, aç kalarak şehre inen çakal vatandaşlar tarafından telef edildi.

2020-04-27 15:10:30 -
Şehre inen çakalı vatandaşlar öldürdü

Karabük’te, aç kalarak şehre inen çakal vatandaşlar tarafından telef edildi.


Edinilen bilgiye göre, dağda aç kalarak şehre inen çakal, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Sümbül Sokak’ta vatandaşlar tarafından fark edildi. Hayvanın sağa sola saldırması üzerine korkuya kapılan vatandaşlar, hayvanı mahalleden uzaklaştırmaya çalıştı.


Vatandaşların bunda başarılı olamaması üzerine çakal, vatandaşlar tarafından telef edildi.


Telef edilen hayvan belediye ekipleri tarafından alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı