Şehitliklerde bayram yoğunluğu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve protokol üyeleri, şehit mezarlıklarını ziyaret etti.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramın tam anlamıyla ihya edilemediğini belirterek, "Biz de bu kutsal değerler ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kurban verdiğimiz evlatlarımız, kardeşlerimiz, silah arkadaşlarımızla bayramlaşmak, onların aziz hatıralarına sahip çıkmak için şehitliğe geldik, dua ettik. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu vatan uğruna bedel ödediler, biz de onların bıraktığı bu güzel vatanda ağız tadıyla yaşıyoruz." dedi.

- Amasya

Amasya'da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Tekirdede Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.



Vali Mustafa Masatlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve protokol üyeleri, hem şehit aileleriyle bayramlaştı hem de mezarlara karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından da şehitler için dua edildi.

- Kastamonu

Kastamonu'da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehit yakınları, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve protokol üyeleri de şehit ailelerine ziyarette bulundu.



