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Şehitlerin naaşı törenle memleketlerine uğurlandı
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Gündem Şehitlerin naaşı törenle memleketlerine uğurlandı
Gündem

Şehitlerin naaşı törenle memleketlerine uğurlandı

Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun'un cenazeleri, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 12:31:00 -
Şehitlerin naaşı törenle memleketlerine uğurlandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitler Sarılmaz, Yatkak ve Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.

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