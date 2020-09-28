Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Azeri lider Aliyev, Ermeni saldırıları sonrası, “Misliyle karşılık verdik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Karabağ Azerbaycan’ındır” dedi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk ateşi açan Ermenistan’a misliyle karşılık verildiğini söyleyerek şehitlerin kanının yerde kalmayacağını söyledi. Ulusa sesleniş konuşması yapıp Ermenilerin sabah erken saattlerde sivilleri hedef almasından sonra işgalci askerlere misliyle karşılık verdiklerini belirten Aliyev, “Ermenistan’ın askeri araçlarını imha ettik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Ermenistan gereken cevabı aldı ve alacak. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz” dedi.
Karabağ Azerbaycan'ındır
Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: “Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak. Ermenistan’la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan’ındır. Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır. BM’de Ermenistan’ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim. Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var? Azerbaycan ordusu, toprağında düşmana darbe indiriyor. Karabağ Azerbaycan’ındır"