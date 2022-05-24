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Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe
Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından biri gri, biri yeşil kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 20:30:00 - 2022-05-24 20:50:09
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda yapılan terör operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

2 terörist öldürüldü

Soylu, yeşil ve gri kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamasında "Başkomutanım tekmil veriyorum: Amanoslar temiz" sözleriyle başlayan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."

Bakanlıktan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

 

 

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