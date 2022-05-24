Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından biri gri, biri yeşil kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda yapılan terör operasyona ilişkin açıklamada bulundu.
2 terörist öldürüldü
Soylu, yeşil ve gri kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamasında "Başkomutanım tekmil veriyorum: Amanoslar temiz" sözleriyle başlayan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."
Bakanlıktan yapılan açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.