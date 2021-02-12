Şehitlerimiz var! Büyük operasyon: TSK bölgeyi kuşattı, SİHA'lar ve F-16'lar vuruyor

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere karşı Pençe Kartal-2 Operasyonu'nu yürüten Mehmetçik, alınan saha istihbaratıyla harekete geçti. Türkiye gazetesinin edindiği bilgiye göre; kuşatılan teröristler arasında en az 3 üst düzey isim yer aldı. Örgüt merkezinde büyük panik yaşandı. Terör merkezi Kandil, bölge genelindeki teröristlerden Gara’ya destek istedi.

TSK İndirme yaptı

Yoğun çatışmaların yaşandığı Priz, Bergara ve Siyana'da F-16'lar ve helikopterler, terörist unsurlara nokta operasyonlar yaptı. TSK, kışın hüküm sürdüğü Siyana hattına başarılı bir hava gerçekleştirdi. 2 binden fazla Mehmetçik, sıcak hatta sevk edildi.

Gizli toplantı evi vuruldu

Teröristlerin bağ evi görüntüsü verdikleri telsiz komuta merkezi ve toplantı binası vuruldu. Kuzey Irak'taki Gara Dağına önceki gün gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 hava harekâtında terör örgütünün sivil bağ evi görüntüsü verdiği telsiz komuta merkezi ile keşif, istihbarat amaçlı kullandıkları iki yapının da aralarında olduğu 31 hedef tam isabetle vurularak yerle bir edildi.

19 terörist öldürüldü

Türkiye, sınırdaki güvenlik ihlalleri nedeniyle 2019 Mayıs'ında Pençe Operasyonu'nu başlattı. Revanduz aksında PKK’dan temizlenen alanlara daha sonra Bradost, Barzan, Hakurk, Sinat-Haftanin bölgeleri de eklendi. Hava destekli operasyonlar sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ilk sıcak temasın ardından teröristlerle yaşanan çatışmalarda en az 19 PKK militanı öldürüldü. Kan kaybeden PKK’nın, çok sayıda yaralı militanını sivil kıyafetler giydirerek Duhok’a sevk etmeye çalıştığı, teröristlerin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şifre: Güney dalışı

Harekâtın en önemli özelliklerinden biri TSK unsurlarının PKK’yı, Kuzey Irak’ın güney kesimlerinden giriş yaparak hedef alması oldu. TSK’nın çoğunlukla kuzeyden, Türkiye sınırından bölgeye iniş yapmasını bekleyen PKK, havadan ve karadan yapılan "Güney dalışı" ile neye uğradığını şaşırdı. Özel kuvvetler için özel olarak modifiye edilmiş çift palli, uzun menzile sahip dev "CH-47 Chinook" tipi helikopterler Kuzey Irak’ın güneyinden Gara bölgesine çok sayıda özel kuvvet taburunu indirdi. Bölgede yaşanan sıcak çatışmalarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, TSK üç şehit verdi. Özel Kuvvetlerin indirilmesi sonrası bölgeyi terk etmeye çalışan PKK’lı teröristlerin kaçış yolları da havadan yoğun şekilde bombalandı.

Sincar ve Kandil'e çok yakın

Gara, örgüt merkezi Kandil ile, yeni Kandil yapılmak istenen tartışmaların merkezindeki Sincar'a 120 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gara-Sincar koridoru, Zaho'nun güneyindeki Dohuk-Dayrabun arasında uzanan sıra dağlardan oluşuyor. PKK, kış üslenmesi açısından kritik önemde gördüğü Gara'da 40'tan fazla mağarayı lojistik-ikmal amaçlı kullanırken, 70'ten fazla yerleşim birimini de kontrol ediyor.

3 kahraman şehit oldu

Önceki gün harekât sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler’in de dün şehit olduğunu açıkladı. Evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu babası olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile bekar olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan’ın cenazeleri, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketleri Ankara’ya gönderildi.

"Kandil'e operasyonun provası"

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar da önceki gün CNN Türk canlı yayınında Gara operasyonuyla ilgili şunları söyledi: "Gara, Türkiye’den bağımsız bir alanda bugüne kadar yapılmış olan en kritik operasyon. Bu harekât Kandil’e yapılacak olan operasyonun da küçük bir provası. Kandil’de bulunan terörist sayısı, Gara’dakinden daha fazla değil. Gara daha çok teröristin bulunduğu bir alan. Kendi içinde o kadar çok şifreyi, ilki barındırıyor ki, Amerikalılar olsa burayla ilgili 5 tane film çevirmişlerdi. Bugüne kadarki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada, Suriye sınırı dahil olmak üzere bu çapta yapmış olduğu en büyük operasyon. Saha şu anda ona müsaade ediyor. Ben Kandil’e TSK’nın gireceğini düşünüyorum. Bu bütün taşların en büyüğünün devrilmesi demektir. Bunun altında ne Sincar kalır ne Mahmur kalır ne de PYD kalır."