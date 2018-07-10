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Şehitlere ve ailelerine küfreden PKK zanlısı tutuklandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden şehitlere ve ailelerine küfürler eden, PKK propagandası yapan terör yandaşı zanlı tutuklandı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:42
Şehitlere ve ailelerine küfreden PKK zanlısı tutuklandı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı, şehitlere ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.B'nin, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığını, şehitler ile ailelerine hakaret ve küfür ettiğini belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:42
  1. İzmir
  2. PKK
  3. terör propagandası

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