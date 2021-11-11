“Şehitlere Küfür” İttifakı

Diriliş Postası Yazarı Ramazan Yaşar bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı'ndan bahisle 'Karşımızda “şehitlere düşman” bir “ittifak” var. Bunlardan her şey beklenir!' dedi. Yaşar, şehit yakınına alenen küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan için de, 'Türkkan, Türk siyasi hayatında görülmemiş bir “alçaklığa” imza attı…' diyerek tepki gösterdi.

İşte o yazı:

Geçen hafta da yazdım. Meral Akşener, gittiği her yerde provokasyon peşinde. Siirt gezisinde HDP’li ortaklarının “karşı operasyonuna” uğrayarak planladığı provokasyonu yapamadı.

Siirt’te yapamadı ama şansını bir de Bingöl’de denedi. Bir şehit yakının, “PKK benim kardeşimi şehit etti. Kardeşimin param parça olmuş vücudunu toplayıp mezara koyduk. Bize bu acıları yaşatan terör örgütünün siyasi ayağıyla neden ittifak yapıyorsun” diye tepki gösterdi.

Devlet arazisini işgal etmek, kaçak bina yapmak, gazeteci dövdürmek gibi konularla ünlü İP milletvekili Lütfü Türkkan, şehit yakınını kafa kola alarak kalabalıktan uzaklaştırdı. Şehit yakınına Akşener’in veremediği cevapları verecektir diye beklerken Türkkan, Türk siyasi hayatında görülmemiş bir “alçaklığa” imza attı…

Akşener’in yardımcısı, şehit yakınına “Bacını s…” diye küfrederek İyi Parti’nin içinde debelendiği pis bataklığı tüm milletimize gösterdi!

'İP ve HDP ittifaklarını seçmenlerine kabul ettirdi'

HDP ile seçim ittifakı yapan, HDP’nin Kürtlerin temsilcisi olduğunu söyleyen, cezaevindeki Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğine ilan eden Akşener’in yaptıkları milletin vicdanını yaralıyor!

Akşener, FETÖ’cülerin taktiğiyle HDP ile ilgili olumlu mesajlar vererek Kürtlerin oy tercihlerini AK Parti’den değil HDP’den yana kullanması yönünde bir algı oluşturmaya çalışıyor.

Peki Akşener’in “HDP Kürtlerin siyasi temsilcisi”, “Demirtaş ile kahvaltı yapabilirim”, “Sayın Öcalan” gibi ifadeleri İyi Parti’nin oylarını düşürmez mi?

HDP seçmeni de İyi Parti seçmeni de 2018’de partilerinin yaptıkları ittifaka olumsuz bir tepki vermediler. Akşener’e “faşist” diyen HDP’liler ve HDP’ye “terör örgütünün partisi” diyen İyi Parti seçmeni tıpış tıpış gidip aynı adaya oy verdi!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı şeyi yapacaklar!

İyi Parti ve Akşener’in, “Biz Türk milliyetçisiyiz” söylemleri ve HDP’nin, “Biz daha Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” hezeyanları birbirinden hiç de rahatsız olmadılar…

'Şehitlere karşı içleri kin ve nefret dolu'

Şehitlerimizle ilgili Millet İttifakı’nın ortağı olan HDP’nin neler düşündüğünü herkes biliyor…

Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesiyle CHP ve İyi Parti’nin de şehit ve yakınlarına karşı içlerinde nasıl bir kin ve nefret beslediklerini görmüş olduk.

Türkkan’ın “alçak” küfrüne Akşener ve Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Türkkan’a en ufak bir eleştiride bulunmadan şehit yakınını “provokatörlükle” suçlamaları, düştükleri çukurun derinliğini gösteriyor…

Bingöl’de küfredilen Kürt şehit yakının itirazı İyi Parti’nin HDP ile ittifak yapmasına. Akşener’in terör suçlarıyla cezaevinde olan Demirtaş’la kahvaltı yapmak istemesine.

Şu tabloya bakar mısınız? Kürt vatandaş PKK teröründen, HDP’nin terörü desteklemesinden şikâyetçi; ülkücü olduğunu söyleyen Akşener ve İyi Parti ise HDP’ye bağlılığını göstermek için şehit yakınına küfrediyor!

Millet İttifakı’nın tüm ortakları da koro halinde şehidin bacısına küfreden “alçaklığın” yanında durarak “Şehitlere Küfür” İttifakı kuruveriyorlar.

Karşımızda “şehitlere düşman” bir “ittifak” var. Bunlardan her şey beklenir!

Kaynak: Diriliş Postası