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Şehitlere hakaret etmişti! Polis enseledi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği eden 16 yaşındaki şahıs yakalandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:43
Şehitlere hakaret etmişti! Polis enseledi

Adana'da yaşayan F.G., Tunceli şehitleri Asım Türkel (23)  ve Ferruh Dikmen (26)'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşayarak hakaret etti. Vatandaşlar F.G.'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen F.G., gözaltına alındı. F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.G.'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ev hapsi verildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye 'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan ev hapsi verildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:43
  1. Tunceli
  2. Asım Türkel
  3. Ferruh Dikmen
  4. şehit
  5. Adana

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