Şehitler TİM’de anıldı

Törene TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik Başkanları ve delegeleri, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yaka kartı, kırmızı tişört ve ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Törende İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından demokrasi şehidi 251 vatandaşın anısına 251 güvercin uçuruldu. Ayrıca Dış Ticaret Kompleksi’nde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı“15 Temmuz Şehitlere Saygı Köşesi” oluşturuldu.

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçtiğimiz yıl da şehitler için TİM Genel Merkezi’nin bahçesine fidan diktiklerini hatırlatarak “Şehitlerimiz adını TİM’de yaşatıyoruz. Bu ulusun her ferdi birer bayraktır, şehitlerimizin her birini kalbimizde taşıyoruz” dedi. Gülle, “Ülkemiz, hain darbe girişimi sonrası yerli ve milli üretim ilkesi ile savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlığını azaltmayı başardı. Katma değerli milli teknolojilere ağırlık verilerek, özellikle yerli savunma sanayi projeleriyle, ülkemiz net ithalatçı konumundan ihracatçı ülke konumuna geldi” mesajını verdi.