Şehitler için milli yas isteyenlerin dün geceki haline bakın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yılbaşı kutlaması

Türkiye 2023'ün son günlerinde büyük bir acı yaşadı.

Terör belası yeni yıla günler kala yine tüm milletin canını yaktı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, 12 askerimiz hain PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sonucu şehit düştü.

Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Bölgede operasyonlar aralıksız devam ederken muhalefet durumu siyasi rant malzemesine dönüştürmeye çalıştı.

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Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, art arda yaptıkları açıklamalar ile milli yas ilan edilmesini istedi.

TBMM'de ortak bildiriye, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile birlikte imza atmayan CHP'nin bu talepleri ciddiye alınmasa da muhalif kesimde bir kampanyaya dönüştürülmeye çalışıldı.

Dün gece ise ekranlarda ilginç görüntüler vardı.

Milli yastan yılbaşında oyun havasına

Şehit cenazeleri bir bir kalkarken siyasi rant için milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programdaydı.

Sahneye çıkan ikili, sanatçılar oyun havaları çalarken kendilerini müziğin ritmine kaptırdı.

Sanatçılar oyun havasıyla coşarken Özel ve İmamoğlu da alkışlarla hem tempo tuttu hem de ritme ayak uydurdu.