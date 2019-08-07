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Şehitkamil’in bayramlıkları yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
Şehitkamil’in bayramlıkları yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.


Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi binlerce dar gelirli ailenin yüzü güldü. Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankası’na giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti. Aileler; ceket, pantolon, gömlek, tişört, etek, elbise, ayakkabı, terlik gibi seçeneklerden kendilerine yakıştırdıklarını aldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
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