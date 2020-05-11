Şehitkamil’den sağlık için temassız işlem

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi tarafından geliştirilen yazılım sayesinde değerleme uzmanları, korona virüs salgınının yaşandığı günlerde işlemlerini aksatmadan devam ettiriyor ve herhangi bir gelir kaybı yaşamıyor. Tüm işlemlerin online yapılabildiği yeni uygulama sayesinde, sağlık açısından tüm riskler sıfırlanıyor.

Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınının yayılma göstermeye başladığı ilk günlerde yaşanabilecek riskleri ortadan kaldırmak adına Şehitkamil Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım sayesinde halkın sağlığı açısından tüm riskli durumların önüne geçildi.

Temassız olarak gerçekleştirilen hizmetin sağlık açısında da önemli olduğunu belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Covid-19 salgını dolayısıyla hizmeti, vatandaşımızın ayağına götürmek adına ekip arkadaşlarımız, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Korona virüs salgınının yayılma göstermeye başladığı günlerde çok kısa bir süre içerisinde çalışmalarını tamamladılar. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yazılım ilke belediyeye gelmeden işlemler yapılacağını kaydeden Fadıloğlu, “Değerleme uzmanlarının bu sıkıntılı dönemde sık sık belediyemize gelip gitmelerinden kaynaklanacak olumsuzlukların yaşanmaması adına Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerimiz tarafından bir yazılım üzerinde çalıştılar. Bu yazılım ile birlikte değerleme uzmanları, belediyeye gelmeden online ortamda müracaatlarını yapıyorlar. Online başvurunun tüm süreçlerini takip edeceği link SMS olarak değerleme uzmanına iletiliyor. İlgili personel yine online olarak belediyemizde olmaksızın evde çalışarak Tahakkuk Formunu oluşturmakta, değerleme uzmanlarımıza tahakkuk detayları, SMS olarak gitmektedir. Değerleme uzmanı ödemesini online veznemiz üzerinden kredi kartı ya da nakit olarak yaptığı an ilgili personele ödeme yapıldığına dair SMS ile bilgi gitmektedir. Son olarak personelimiz, ilgili ekspertiz raporlarını sisteme yüklüyor ve değerleme uzmanına online ortamda PDF olarak iletiyor. Bu uygulama ile özellikle yaşanan salgın döneminde teması mümkün olduğu kadar azalttık. Zaman kaybını, trafik yükünü ortadan kaldırdık. Yaşanacak maddi kaybın önüne geçtik. Ekip arkadaşlarımız, bundan önce de Türkiye’ye örnek olacak projeler hayata geçirdiler, inşallah bugünden sonra da adım adım çalışmalarımızı ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.