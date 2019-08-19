Şehitkamil’de giysilere ikinci bir şans veriliyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlatılan ve kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde uygulanan proje kapsamında aylık yaklaşık 4 bin 500 ton kıyafet toplanıyor.

Daha önce uyguladığı MÖP ve E-MÖP projeleriyle çevre kirliliğinin büyük oranda önüne geçen Şehitkamil Belediyesi, giysi konusunda başlattığı projede de başarılı sonuçlar elde etti. Hem geri dönüşüm hem de sıfır atık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Şehitkamil Belediyesi, ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlattığı proje ile kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe atılması yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kumbaralar oluşturdu. İlçe genelinde bulunan 17 kumbaraya atılan elbiseler, kullanılacak durumda ise temizlenip belediyenin Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, kullanılmayacak durumda olanlar da geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye kazandırılıyor.

“Destek veren her vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum”

Amaçlarının ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlası olan vatandaşların arasında aracı olmak olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ülkemizde yaşam standardının artmasıyla birlikte insanların kıyafetleri belli bir müddet sonra kullanılabilecek halde olmasına rağmen evde sorun eder hale geliyordu. Bu durumdan hareketle ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla bir kampanya başlatmıştık. Şu anda ilçemizin 17 farklı noktasında giysi kumbaraları yerleştirdik. Vatandaşlarımızın kendi kullandıkları, kendilerince modası geçmiş veya bedenine uymayan kıyafetlerin ve ayakkabıların geri dönüşümünü sağlıyoruz. Bu kumbaralarda toplanan kıyafetler bizim kendi merkezlerimize götürülüyor. Burada hanım kardeşlerimizin vasıtasıyla yıkanıyor, ütüleniyor, ambalajlanıyor. Bu şekilde giysiler ikinci bir hayat kazanıyor. Gıda Bankası çalışmalarımızla vatandaşlarımızın gıda ve yeni kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da destek olsun diye hayata geçirilmiş bir proje. Bu kıyafetler vatandaşımızın ekonomik olarak ihtiyacını karşılamış oluyor. Bir noktada yardımlaşmayı arttırmak adına hem kullanılmayan kıyafetlerin gardıroplarda boşa yer kaplamasının önüne geçiyoruz hem de ihtiyacı olan kişilerin bu kıyafetlere erişimini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın arasında aracılık vazifesi görüyoruz. Bu konuda uygulamasını başlattığımız projeye destek veren her vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sayesinde kıyafetleri ikinci bir hayat buluyor. Diğer taraftan da vatandaşlarımız ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Projenin amacı bu” ifadelerini kullandı.