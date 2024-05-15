  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar
Gündem

Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-05-15 22:13:00 -
Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’ye geçen Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! Şehitkamil Belediyesi, daha önce imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen’i 19 Mayıs Gençlik Konseri’nde sahneye çıkartıyor.

 yeniakit.com.tr  

2022 yılında bir konserinde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, 25 Ağustos 2022 tarihinde tutuklanmıştı. Şarkıcı Gülşen, 4 gün kaldığı cezaevinden 29 Ağustos 2022 tarihinde tahliye edilmişti.

ŞARKICI GÜLŞEN NE DEMİŞTİ?

Konserinde sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, konser verdiği sırada "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÜLŞEN'İN SÖZLERİ ÜLKEDE GÜNDEM OLMUŞTU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik bu sözleri ülkede büyük tepki çekmiş ve günlerce konuşulmuştu.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP’ye geçen Şehitkamil Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik Konser için imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen ile anlaşması kentte tepkiyle karşılandı.

GAZİANTEPLİLER ŞARKICI GÜLŞEN’İN SAHNE ALMASINI İSTEMİYOR

Şarkıcı Gülşen’in 19 Mayıs Gençlik Konseri’nde sahne alacak olmasına tepki gösteren Gaziantepliler, Şehitkamil Belediyesi’ne bu yanlıştan dönülmesi için çağrıda bulundu.

BAŞA GELİR GELMEZ IRKÇILIK YAPMIŞTI

CHP'li belediyelerin seçimi kazandığı il ve ilçelerde Arapça tabela ve yazı sökme uygulamasına Şehitkamil Belediyesi de dahil olmuştu. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biri olan Gaziantep’te bulunan Arapça tabela ve yazıları zabıta ekipleri tarafından söktüren CHP’li belediye halkın tepkisiyle karşılaştı.

Şehitkamil Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Zabıta ekiplerimiz, ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinde Arapça yazılı; tabela, led ışık, posterler vb. reklam, tanıtım materyallerine yönelik denetim ve söküm işlemine devam ediyor.” denildi. Türkiye'nin dört bir yanında uluslararası ve yerli markaların İngilizce ve diğer yabancı dillerdeki tabelaları hiç bir yaptırımla karşılaşmadan yıllardır kültür ve çevre kirliliğine sebep olurken CHP’li belediyelerin bu tutumu “Arapça tahammülsüzlüğü” olarak algılandı. Bu kültür kirliliğine sebep olan İngilizce ve Fransızca markaların tabelaları yıllardır hiç bir yaptırımla karşılaşmazken, aynı hoşgörünün Arapça tabelalara karşı sergilenmemesi CHP zihniyetinin tek partili dönemlerini hatırlattı.

 

CHP'li İBB Meclis üyesinden skandal savunma! Edanur kimliği olmadığı için ölmüş
CHP'li İBB Meclis üyesinden skandal savunma! Edanur kimliği olmadığı için ölmüş

Gündem

CHP'li İBB Meclis üyesinden skandal savunma! Edanur kimliği olmadığı için ölmüş

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı
CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Gündem

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!
İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!

Siyaset

İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!

"Arapça Kur’an dilidir, halk incinir" demişti! CHP’nin ağır sınavı asıl şimdi başlıyor! Bakalım neler olacak
“Arapça Kur’an dilidir, halk incinir” demişti! CHP’nin ağır sınavı asıl şimdi başlıyor! Bakalım neler olacak

Medya

“Arapça Kur’an dilidir, halk incinir” demişti! CHP’nin ağır sınavı asıl şimdi başlıyor! Bakalım neler olacak

Sıkı Erdoğancı yazar böyle isyan etti: Yığınla CHP'li eş, dost, akraba AK Parti iktidarı döneminde kendilerine yardımcı olmadığım gerekçesiyle bana küstü! Benim kendime hayrım yok, haberleri yok
Sıkı Erdoğancı yazar böyle isyan etti: Yığınla CHP'li eş, dost, akraba AK Parti iktidarı döneminde kendilerine yardımcı olmadığım gerekçesiyle bana küstü! Benim kendime hayrım yok, haberleri yok

Medya

Sıkı Erdoğancı yazar böyle isyan etti: Yığınla CHP'li eş, dost, akraba AK Parti iktidarı döneminde kendilerine yardımcı olmadığım gerekçesiyle bana küstü! Benim kendime hayrım yok, haberleri yok

Aziz Yıldırım'dan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesi: Afişe edeceğim
Aziz Yıldırım'dan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesi: Afişe edeceğim

Spor

Aziz Yıldırım'dan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesi: Afişe edeceğim

CHP'ye iade-i ziyaret ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
CHP'ye iade-i ziyaret ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Siyaset

CHP'ye iade-i ziyaret ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ballı koltuğu kaptı! CHP’de ‘dayın’ varsa sorun yok
Ballı koltuğu kaptı! CHP’de ‘dayın’ varsa sorun yok

Gündem

Ballı koltuğu kaptı! CHP’de ‘dayın’ varsa sorun yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23