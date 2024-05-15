Şehitkamil Belediyesi’nden bir skandal daha! İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar

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2022 yılında bir konserinde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, 25 Ağustos 2022 tarihinde tutuklanmıştı. Şarkıcı Gülşen, 4 gün kaldığı cezaevinden 29 Ağustos 2022 tarihinde tahliye edilmişti.

ŞARKICI GÜLŞEN NE DEMİŞTİ?

Konserinde sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, konser verdiği sırada "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÜLŞEN'İN SÖZLERİ ÜLKEDE GÜNDEM OLMUŞTU

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Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik bu sözleri ülkede büyük tepki çekmiş ve günlerce konuşulmuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’ye geçen Şehitkamil Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik Konser için imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen ile anlaşması kentte tepkiyle karşılandı.

GAZİANTEPLİLER ŞARKICI GÜLŞEN’İN SAHNE ALMASINI İSTEMİYOR

Şarkıcı Gülşen’in 19 Mayıs Gençlik Konseri’nde sahne alacak olmasına tepki gösteren Gaziantepliler, Şehitkamil Belediyesi’ne bu yanlıştan dönülmesi için çağrıda bulundu.

BAŞA GELİR GELMEZ IRKÇILIK YAPMIŞTI

CHP'li belediyelerin seçimi kazandığı il ve ilçelerde Arapça tabela ve yazı sökme uygulamasına Şehitkamil Belediyesi de dahil olmuştu. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biri olan Gaziantep’te bulunan Arapça tabela ve yazıları zabıta ekipleri tarafından söktüren CHP’li belediye halkın tepkisiyle karşılaştı.

Şehitkamil Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Zabıta ekiplerimiz, ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinde Arapça yazılı; tabela, led ışık, posterler vb. reklam, tanıtım materyallerine yönelik denetim ve söküm işlemine devam ediyor.” denildi. Türkiye'nin dört bir yanında uluslararası ve yerli markaların İngilizce ve diğer yabancı dillerdeki tabelaları hiç bir yaptırımla karşılaşmadan yıllardır kültür ve çevre kirliliğine sebep olurken CHP’li belediyelerin bu tutumu “Arapça tahammülsüzlüğü” olarak algılandı. Bu kültür kirliliğine sebep olan İngilizce ve Fransızca markaların tabelaları yıllardır hiç bir yaptırımla karşılaşmazken, aynı hoşgörünün Arapça tabelalara karşı sergilenmemesi CHP zihniyetinin tek partili dönemlerini hatırlattı.