Şehitin baba evine acı haber ulaştı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın Osmaniye merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Eve gelen askeri heyet, Zeynep (49) ve İbrahim Çalım (46) çiftine acı haberi verdi. Oğullarının şehadet haberini alan acılı anne-baba rahatbızlanınca hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Yakınları ve komşuları teziye için şehidin baba evine akın ederken, ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesinin ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.