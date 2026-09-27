Hangi ateşkes? İşgal ordusu Lübnan’ı Apache ve savaş uçaklarıyla vurdu

Lübnan’ın güneyinde ateşkes bir kez daha saldırıların gölgesinde kaldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre işgal ordusu, ülkenin güneyindeki birçok noktayı savaş uçakları, taarruz helikopterleri ve tanklarla hedef aldı.

Saldırılar, taraflar arasında yürürlükte bulunan ateşkesin yanı sıra 26 Haziran’da imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen gerçekleştirildi.

Apache ile iki kez vurdular

Saldırıların en dikkat çekici noktalarından biri işgal ordusunun Apache taarruz helikopterini devreye sokması oldu.

NNA’ya göre bir Apache helikopteri, Şevkin ile Mifedun arasındaki yol üzerinde iş yerlerinin bulunduğu binayı hedef aldı.

Aynı noktanın kısa süre sonra Apache tarafından ikinci kez vurulduğu bildirildi. Bölgedeki haber kaynakları bunun, mevcut saldırılar kapsamında işgal ordusunun Lübnan’ın güneyindeki günlük saldırılarında Apache helikopterlerini kullandığı ilk vaka olduğunu aktardı.

Savaş uçakları peş peşe havalandı

Saldırılar bununla sınırlı kalmadı.

İşgal ordusuna ait savaş uçakları Haris ile Hadasa arasındaki bölgeyi hedef alırken, Hıyam ve Meys el-Cebel beldelerine de hava saldırıları gerçekleştirildi.

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ve Beyt Yahun çevresinde ise büyük çaplı patlamalar meydana geldi.

Gece saatlerinde de Nebatiye el-Favka, Kefr Tibnit ve Mifedun saldırıların hedefindeydi. Mifedun’daki saldırılardan birinde bir evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Merkava’dan Hadasa’ya 4 top mermisi

Hadasa’da ise saldırının boyutu daha da büyüdü.

İşgal ordusuna ait bir Merkava tankının beldeye 4 top mermisi attığı bildirildi.

Ardından işgal askerlerinin beldedeki bir merkeze doğru ilerlediği ve burada yangın çıkardığı aktarıldı.

Böylece Lübnan’ın güneyinde aynı gün içerisinde savaş uçakları, Apache helikopterleri, tanklar ve kara birliklerinin yer aldığı çok yönlü saldırılar kayıtlara geçti.

Ateşkes kâğıt üzerinde kaldı

İşgal ordusu 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki çok sayıda bölgeye girmişti.

Lübnan hükümetinin verilerine göre saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Lübnan ile siyonist rejim arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes ise daha sonra birkaç kez uzatıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 413 kişi yaralandı.

Washington’da anlaşma imzalanmıştı

Ateşkesin ardından diplomasi trafiği de başlamıştı.

Washington’da yürütülen doğrudan müzakerelerin beşinci turunun ardından 26 Haziran’da Lübnan ile siyonist rejim arasında çerçeve anlaşması imzalandı.

Anlaşmada Lübnan ordusunun kademeli olarak konuşlandırılması, işgal güçlerinin çekilmesi ve yeniden yapılanmaya ilişkin düzenlemeler yer alıyordu. Ancak anlaşmanın uygulanmasında sorunların sürdüğü bildiriliyor.

Son saldırılar ise ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki gerilimin sona ermediğini bir kez daha ortaya koydu.